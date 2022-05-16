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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:35

Просмотров: 890

Туши тюленей гниют на берегу в Мангистау

В ходе осмотра найдено 64 мертвых тюленя и пять рыб осетровых пород, сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.

Фото предоставили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области
В районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружены туши мертвых тюленей.

Туши тюленей гниют на берегу в Мангистау


По данному факту совместно с экологами и местным исполнительным органом создана рабочая группа, в составе которой проведено обследование данного района.

В ходе полного осмотра подсчитано общее количество погибших тюленей - 64 тушки, а также обнаружено пять рыб осетровых пород.

- Выброс туш тюленей и рыбы на берег произошел в результате прошедшего накануне сильного штормового юго-западного ветра. Они находятся в состоянии сильного разложения и гниения. Для проведения лабораторной экспертизы взяты образцы погибших животных и помещены в холодильную камеру. Также взяты пробы воды и воздуха, - сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.





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Комментарии ( 1 )

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 Pluto (Посетители) Сегодня, 08:32
Трясите иностранные нефтяные компании которые занимаются бурением и добычей на шельфе Северного Каспия, за прибылью и выгодой капиталист пойдет на все, даже на уничтожение природы и экологии, нашей с вами природы.
 
 

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