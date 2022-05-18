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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 968

Динара Енсеген: видео и фото тест-драйва на Бозжыре переданы в полицию для принятия мер

Члены съемочной группы не получали разрешения на проведение тест-драйва, заявила руководитель отдела регулирования природопользования управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Динара Енсеген.

Кадр видео
По словам Динары Енсеген, чтобы попасть на территорию Жабайушканского государственного природного заказника, где расположено урочище Бозжыра, необходимо получить пропуск. Он оплачивается согласно утвержденному маслихатом тарифу.

- Участники автоколонны не получали никакого разрешения и допуска на посещение заказника. У них не было официального разрешения на посещение особо охраняемой территории. Это считается нарушением, - подчеркнула руководитель отдела регулирования природопользования.


При допуске на территорию разрешается лишь посещение природной достопримечательности. Ломать и выкорчевывать камни, изменять ландшафт запрещено.

- В этой местности есть животные и птицы, которых эти действия могут напугать. Кроме того, в ходе тест-драйвов может повредиться почва. Поэтому проводить автомобильные тест-драйвы в этой местности не разрешается. Мы просим людей аккуратно и бережно относиться к природе, не оставлять мусор и не вредить окружающей среде. Все зафиксированные видео и фото мы официально отправили в полицию. Мы просим установить нарушителей, их личности, номера автомобилей и принять меры в их отношении, - обратилась Динара Енсеген.


Напомним, жительница Актау прислала в редакцию видео, на кадрах которого молодой мужчина разбивает каменистое покрытие почвы в урочище Бозжыра. По ее предположению, это участник группы одного из казахстанских режиссёров во время съемок рекламного ролика.

Позже комментарий дал администратор съемочной группы.






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Комментарии ( 2 )

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  • Aktobe
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 15:00
Что не сделают корыстные люди ради денег??? Они хотят просто дожить свой век и всё!!! А их дети, внуки?? как они будут жить в будущем?? если они готовят им такое разрушение?? Если сейчас не задуматься об окружающей среде, то в будущем этой планеты уже не будет. И нас ждет гибель целой расы
 
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  • bekenova
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:32
гадов, которые гадят нужно наказывать!
о какой бутылке речь шла? какие тухлые смешные отмазки, самим не смешно? видно же уступ мешал машине
 
 

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