Динара Енсеген: видео и фото тест-драйва на Бозжыре переданы в полицию для принятия мер

- Участники автоколонны не получали никакого разрешения и допуска на посещение заказника. У них не было официального разрешения на посещение особо охраняемой территории. Это считается нарушением, - подчеркнула руководитель отдела регулирования природопользования.

- В этой местности есть животные и птицы, которых эти действия могут напугать. Кроме того, в ходе тест-драйвов может повредиться почва. Поэтому проводить автомобильные тест-драйвы в этой местности не разрешается. Мы просим людей аккуратно и бережно относиться к природе, не оставлять мусор и не вредить окружающей среде. Все зафиксированные видео и фото мы официально отправили в полицию. Мы просим установить нарушителей, их личности, номера автомобилей и принять меры в их отношении, - обратилась Динара Енсеген.