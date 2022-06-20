Жителей Мангистау обеспокоила массовая гибель птиц

Кадр видео с места происшествия
Тушки диких птиц обнаружили рыбаки вдоль берега бухты в поселках Баутино и Аташ. Очевидцы выложили видео в Сеть, чем привлекли внимание экологов и властей. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.
Это не первый случай, когда на Каспийском побережье наблюдается массовая гибель птиц.
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Я с детьми поехала порыбачить на удочку, и вдоль берега бухт в Баутино и Аташе мы увидели много мертвых черных птиц. Впечатление, конечно, плачевное, столько птиц погибло, не знаю, почему, - сообщила жительница Форт-Шевченко.
Это не первый случай, когда на Каспийском побережье наблюдается массовая гибель птиц.