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ЛАДА.kz » Экология

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 12:52

Просмотров: 173

Жителей Мангистау обеспокоила массовая гибель птиц

На Каспии зафиксирована массовая гибель пернатых. Трупы птиц сняли на видео рыбаки Мангистау. Эксперты выясняют причину мора.

Кадр видео с места происшествия
Тушки диких птиц обнаружили рыбаки вдоль берега бухты в поселках Баутино и Аташ. Очевидцы выложили видео в Сеть, чем привлекли внимание экологов и властей. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.


Видео интернет-пользователя


Я с детьми поехала порыбачить на удочку, и вдоль берега бухт в Баутино и Аташе мы увидели много мертвых черных птиц. Впечатление, конечно, плачевное, столько птиц погибло, не знаю, почему, - сообщила жительница Форт-Шевченко.


Это не первый случай, когда на Каспийском побережье наблюдается массовая гибель птиц.



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Комментарии ( 1 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 13:06
Принесло нагонным ветром со стороны Северного Кашагана ветер как раз северный северо-западный интересно что "промычат" экологи? Как всегда все что угодно кроме выбросов нефтедобычи.
 
 

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