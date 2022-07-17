Рабочие из Актау помогли африканской цапле

В ходе несения внутреннего наряда 15 июля водитель пожарного автомобиля Карим Мусаев заметил большую черную птицу, которая приземлилась на кустарник перед фасадом пожарной части. К сожалению, взлететь она больше не смогла.Мужчина вытащил её из кустов и занёс в прохладный пожарный бокс, где она смогла охладиться в воде.Сотрудники пожарной части вызвали на помощь начальника отдела охраны окружающей среды энергокомбината Ольгу Маркину. Она опознала в нежданном госте африканскую или, как её чаще называют, чёрную цаплю.По предположениям специалистов, птица, скорее всего, отстала от стаи и не смогла из-за жары долететь до озера Караколь буквально километр.Инспекторы Карагие-Каракольского заказника забрали её и помогли добраться до ближайшего водоёма - озера Караколь.