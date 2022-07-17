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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:56

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Рабочие из Актау помогли африканской цапле

Птица не долетела до озера Караколь буквально километр, сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Фото предоставили в ТОО «МАЭК-Казатомпром»
В ходе несения внутреннего наряда 15 июля водитель пожарного автомобиля Карим Мусаев заметил большую черную птицу, которая приземлилась на кустарник перед фасадом пожарной части. К сожалению, взлететь она больше не смогла.

Мужчина вытащил её из кустов и занёс в прохладный пожарный бокс, где она смогла охладиться в воде.

Рабочие из Актау помогли африканской цапле


Сотрудники пожарной части вызвали на помощь начальника отдела охраны окружающей среды энергокомбината Ольгу Маркину. Она опознала в нежданном госте африканскую или, как её чаще называют, чёрную цаплю.

По предположениям специалистов, птица, скорее всего, отстала от стаи и не смогла из-за жары долететь до озера Караколь буквально километр.

Инспекторы Карагие-Каракольского заказника забрали её и помогли добраться до ближайшего водоёма - озера Караколь.




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