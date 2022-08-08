Возросшее количество отходов и дорогие запчасти: в акимате Актау назвали причины проблем с вывозом мусора

Фото ЦОК Мангистауской области
Как сообщили чиновники, проблемы с вывозом возникли в том числе из-за недостаточного финансирования ремонта машин. Цены на запчасти и ремонтные работы повысились, а тарифы на вывоз мусора - нет.
- Ежедневно 6-7 единиц техники встаёт на ремонт. Работая по старому тарифу, мы находимся в убытке. Автозапчасти мы заказываем извне, это обходится дороже в 3-4 раза, - комментирует ситуацию в компании директор ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов.
Отмечено также, что летом потребление воды, напитков, мороженого, фастфуда и прочих продуктов вырастает в несколько раз. Поэтому и мусорные контейнеры наполняются гораздо быстрее в этот период.
- Уже 8 августа, то есть сегодня, вся техника находится в рейсе. ТОО ведёт работу в штатном режиме, перебои с вывозом мусора полностью устранены, - проинформировал Адилет Пиримкулов.
Руководство города просит население с пониманием отнестись к ситуации, а также сообщать о проблемах в компанию для более тесного взаимодействия.
Напомним, в выходные дни от горожан стало поступать большое количество жалоб на проблемы с вывозом мусора. Коммунальщики сообщили, что проблемы возникли из-за того, что в пятницу, 5 августа, полигон был закрыт. Во второй половине дня в субботу сбор и вывоз ТБО был возобновлен.
- Ежедневно 6-7 единиц техники встаёт на ремонт. Работая по старому тарифу, мы находимся в убытке. Автозапчасти мы заказываем извне, это обходится дороже в 3-4 раза, - комментирует ситуацию в компании директор ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов.
Фото ЦОКФо Мангистауской области
Отмечено также, что летом потребление воды, напитков, мороженого, фастфуда и прочих продуктов вырастает в несколько раз. Поэтому и мусорные контейнеры наполняются гораздо быстрее в этот период.
- Уже 8 августа, то есть сегодня, вся техника находится в рейсе. ТОО ведёт работу в штатном режиме, перебои с вывозом мусора полностью устранены, - проинформировал Адилет Пиримкулов.
Фото ЦОК Мангистауской области
Руководство города просит население с пониманием отнестись к ситуации, а также сообщать о проблемах в компанию для более тесного взаимодействия.
Напомним, в выходные дни от горожан стало поступать большое количество жалоб на проблемы с вывозом мусора. Коммунальщики сообщили, что проблемы возникли из-за того, что в пятницу, 5 августа, полигон был закрыт. Во второй половине дня в субботу сбор и вывоз ТБО был возобновлен.