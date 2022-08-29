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ЛАДА.kz » Экология

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 13:20

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Для сохранения каспийского тюленя в Мангистау планируют создать три государственных природных резервата

В Мангистау планируется создание сети особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва. В настоящее время соответствующие работы проводятся с Министерством экологии. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций рассказала Динара Енсеген, руководитель отдела областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

Фото взято из открытого источника
Как сообщают специалисты неправительственного учреждения «Эко Мангистау» результаты обследования обнаруженных трупов и останков тюленей на западном побережье полуострова Тупкараган, проведённого в рамках проекта по сбору морского мусора показали, что рыболовные сети служат причиной гибели большинства ластоногих.

- Морской мусор на побережье был также обнаружен в огромном количестве: каждый километр пути при обследовании шириной от 50 до 100 метров содержал в среднем 120 килограммов пластиковых бутылок и других твёрдых бытовых отходов, - сообщили в экологической организации.

В 2022 году в регионе проводится обследование и очищение от брошенных рыболовных сетей и мусора северного побережья полуострова Тупкараган. Помимо этого очистят и прилегающие акватории залива Мангистау. Эксперты подчёркивают важность мероприятий по восстановлению островов Тюленьих в качестве местообитания каспийского тюленя и стабилизации его численности. Работы будут проводиться с 1 по 20 сентября 2022 года в рамках программы «Сохранение популяции каспийского тюленя», инициированного компанией ТОО «Тенгизшевройл». Исполнителем проекта является учреждение «Институт гидробиологии и экологии». В работу также будут вовлечены неправительственная организация «Эко Мангистау» и ТОО «ЭковестАктау».

- Исследования 2020 года показали, что на участке Тюленьих островов наиболее загрязнённым участком является остров Кулалы, куда прибивается и сбрасывается большое количество сетей (почти 62 процента) среди четырёх обследованных островов – Подгорный, Морской, Рыбачий, Кулалы. Следовательно, остров Кулалы служит «приемником» брошенных рыболовных сетей на осетровые виды рыб. И в 2021 году на этом острове было собрано более 53 килограммов морского мусора, из которого примерно 80 процентов представлено брошенными рыболовными сетями. Подавляющее большинство сетей являются крупноячеистыми, направленными на отлов осетровых видов рыб - квадратный километр прибрежной территории и побережья содержал в среднем 74,5 килограмма сетей (площадь обследованного прибрежья и побережья 57,88 квадратных километра), - сообщают экологи.

Для разработки комплексной программы Актауского филиала научно-исследовательского института по проблемам Каспия из областного бюджета выделено 40 миллионов тенге.

- Международный научный комплекс «Астана» разработал и завершил программу улучшения экологической обстановки в Мангистауской области до 2026 года. Эти 27 научно-прикладных исследовательских проектов программы направлены в соответствующие органы для реализации, - сказала Динара Енсеген.

В 2021 году, по словам специалиста, также была разработана дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Мангистауской области.

- Пунктом 33 Дорожной карты предусмотрено проведение научно-исследовательской работы, создание сети особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва. По итогам данного мероприятия планируется создание трёх государственных природных резерватов республиканского значения. В настоящее время соответствующие работы проводятся с министерством, - сообщила Динара Енсеген.



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