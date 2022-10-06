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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Вчера, 17:08

Просмотров: 2162

Уровень воды в Каспии снизился на 35 сантиметров - СМИ

Уровень моря в сентябре этого года оказался на 35 сантиметров ниже, чем в том же месяце прошлого года. Об этом в ответ на запрос информационного агентства «АПА» сообщил Акбар Аскеров, начальник отдела Национальной гидрометеорологической службы Республики Азербайджан. О ситуации с уровнем воды в Каспийском море корреспондентам Tengrinews.kz рассказал Сериккали Брекешев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Кадр видео
Уровень воды в Каспийском море, как сообщает информационное агентство «АПА», снизился на 35 сантиметров. Процесс, наблюдаемый у берегов Казахстана, как пояснил Акбар Аскеров, не связан с колебаниями уровня Каспийского моря.

Он отметил, что из-за очень незначительного уклона северной береговой линии Каспийского моря обычно происходят процессы вытеснения морской воды на берег в результате сильных и устойчивых ветров.

- В результате сильного ветра, скорость которого в минувшие дни достигала 23 м/сек, был подтоплен морской берег вблизи Актау и Атырау. В настоящее время ситуация в этих городах стабильна из-за снижения скорости ветра и отступления воды, - сказал Акбар Аскеров.

По словам начальника отдела Национальной гидрометеорологической службы, этот процесс связан не с колебаниями уровня воды в Каспийском морен, а с синоптическими условиями, которые формируются в северной части Каспийского моря и носят временный характер.

- В настоящее время в соответствии с сезоном наблюдается снижение уровня воды Каспия. Фактический уровень составляет 28,65 сантиметра по Балтийской системе высот. Уровень моря в сентябре этого года на 35 сантиметров ниже, чем в том же месяце прошлого года, - добавил он.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о ситуации с Каспийским морем. В частности, как передает Tengrinews.kz, он высказался об обсуждении вопроса восполнения водного баланса Каспийского моря.

- Сейчас с Российской Федерацией по реке Волга идет большая федеральная программа по ее оздоровлению и сохранению. Это является одним из источников пополнения Каспийского моря. Годовой сток у Волги - порядка 250 миллиардов кубометров воды. Этой работой занимается РФ, - сказал Сериккали Брекешев.
По словам главы министерства, почти в два раза уменьшился годовой сток по реке Жайык (Урал).

- С нашей стороны мы по реке Жайык также работаем с Российской Федерацией. К сожалению, за последние несколько лет годовой сток по реке уменьшился практически в два раза. Причинами в том числе являются климатические изменения, а также зарегулированность стока реки выше по течению на российской территории. Там, по нашей информации, построено очень много водохранилищ, тем не менее мы работаем в этом направлении с российской стороной. Подписана дорожная карта, в рамках которой мы и движемся. Данную работу мы планируем завершить до 2024 года. Это и дноуглубительные работы, и берегоукрепительные работы, а также научные исследования русла реки, после которых будут выработаны рекомендации, - подчеркнул министр.

Сериккали Брекешев отметил, что несмотря на снижение уровня воды в Каспии за последние десять лет, ситуация в море сейчас стабильная. По его словам, ситуация с обмелением акватории Каспийского моря теперь проблема не только Казахстана, но и других стран.

- Для решения этой проблемы мы сейчас думаем о том, какие решения можно принять. Сейчас уровень воды стабилен, - подытожил министр.

По официальным данным, обмеление Каспия продолжается с 2006 года. На сегодняшний день его площадь сократилась на 22 000 квадратных километров.

Напомним, в сентябре актауский блогер заснял на видео обмелевший Каспий.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 3 )

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Argallo (Посетители) Вчера, 23:44
Скоро будет Арал 2.0
 
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  • Дизель
  • Daulet201999
 Saken777888 (Посетители) Вчера, 17:52
Как можно говорить, то что уровень воды стабилен.
С каждым годом вода убывает с геометрической прогрессией.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Имярек
  • babe
  • Дизель
  • Daulet201999
  • БО
 Ingul (Посетители) Вчера, 17:36
По его словам, ситуация с обмелением акватории Каспийского моря теперь проблема не только Казахстана, но и других стран.
Похоже на шутку: "Живем мы хреново, но ничего - у соседа корова тоже сдохла".
 
 

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