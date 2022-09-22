Убегающий Каспий! Обмелевшее море снял на видео блогер из Актау

Скриншот видео
Актауский блогер Нуркен Тажибай запечатлел на видео степень обмеления Каспийского моря. Съемку он проводил ранним утром сегодня, 22 сентября.
Как заявил сам автор, он приехал посетить открытый в этом году визит-центр «Сартас», что в 30 километрах от села Таушык в Тупкараганском районе.
- Утром я вышел к морю и увидел, что случилось с пляжем, который еще в прошлом году был излюбленным местом посещения местных жителей и рыбаков. Мало того, что к морю нужно идти метров 500, так еще и в самой воде нужно пройти 500-800 метров, чтобы она покрыла тебе хотя бы плечи, - посетовал Нуркен Тажибай.
Напомним, в апреле этого года сообщалось, что в Азербайджане вода отходит от берега, и массово гибнет рыба.
Позже, в июле в ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что на текущий момент предприятие отпускает на город и промзону 42-45 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Это на 7-10 тысяч кубов меньше производственной мощности. В МАЭКе назвали две причины: обмеление Каспия и ремонт одной из дистилляционной опреснительной установки (ДОУ).
Михаил Одинцов
Как заявил сам автор, он приехал посетить открытый в этом году визит-центр «Сартас», что в 30 километрах от села Таушык в Тупкараганском районе.
Видео Нуркена Тажибай.
- Утром я вышел к морю и увидел, что случилось с пляжем, который еще в прошлом году был излюбленным местом посещения местных жителей и рыбаков. Мало того, что к морю нужно идти метров 500, так еще и в самой воде нужно пройти 500-800 метров, чтобы она покрыла тебе хотя бы плечи, - посетовал Нуркен Тажибай.
Напомним, в апреле этого года сообщалось, что в Азербайджане вода отходит от берега, и массово гибнет рыба.
Позже, в июле в ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что на текущий момент предприятие отпускает на город и промзону 42-45 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Это на 7-10 тысяч кубов меньше производственной мощности. В МАЭКе назвали две причины: обмеление Каспия и ремонт одной из дистилляционной опреснительной установки (ДОУ).
Михаил Одинцов