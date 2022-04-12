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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:28

Просмотров: 2096

Обмеление Каспия: в Азербайджане вода отходит от берега и массово гибнет рыба

Эксперт по вопросам окружающей среды Ровшан Аббасов из Азербайджана считает, что обмеление Каспия связано не только уменьшением водности рек, впадающих в море, но и с ростом спроса на пресную воду. Об этом сообщает азербайджанское СМИ Oxu.Az.

Фото из доступных источников
В Азербайджане так же, как и в Мангистауской области Каспийское море заметно отошло от берега, сообщает азербайджанское СМИ Oxu.Az.

Специалисты также фиксируют массовую гибель рыб.

По словам эксперта по вопросам окружающей среды Ровшан Аббасов, с 1995 года уровень Каспийского моря постепенно снижается.

- Это связано с уменьшением водности рек, впадающих в море. В результате изменения климата уровень моря снизился, так как объем воды, переносимых реками Кура и Волга, уменьшился. Вторая причина - рост населения в Прикаспийском регионе, а вместе с ним и спрос на пресную воду. 90% производимой в Азербайджане продукции требует орошения. В результате в море поступает недостаточно речной воды, уровень постоянно падает, а рыба массово гибнет и выбрасывается на берег, - сказал он.

Эксперт отметил, что за счет таяния снегов в горах и осадков в горных районах водность рек повысится, что приведет к увеличению уровня моря.

- Колебания уровня Каспийского моря носят периодический характер. Самый низкий уровень Каспия был зафиксирован в 1977 году. Тогда он упал на 3 м и достиг минимального значения за последние 400 лет (-29 м). Будем надеяться, что в ближайшие десятилетия уровень Каспия восстановится. Для этого мы должны стараться экономить воду в быту и орошении, - добавил эксперт.

В 2021 году российский ученый Виктор Боков заявлял, что понизившийся уровень воды в Каспии связан с перманентным антициклоном, который находится над морем и Волгой.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 18:57
В Азербайджане так же, как и в Мангистауской области Каспийское море заметно отошло.

Специалисты также фиксируют массовую гибель рыб.

В Азербайджане разве есть ещё рыба у берега?!..
Там давно её отравили нефтяными промыслами которые стоят в море...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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