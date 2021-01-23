Про обмеление Каспия рассказал учёный из России

Иллюстративное фото с сайта gotimeprepper.com
Уровень воды в Каспийском море понижается из-за того, что над его поверхностью продолжительное время находится область повышенного атмосферного давления. Как Виктор Боков объяснил сайту media.az, похожая ситуация была несколько лет назад в Калининграде.
- Из колодцев ушла вода, люди стали бояться землетрясения, тем более что некоторое время назад там был толчок. Но все дело было в перманентном антициклоне, который стоял над этой территорией и давил на поверхность, в итоге вода ушла в стороны на километры. То же самое сейчас происходит у вас, на Каспии. Есть ярко выраженная антициклональная деятельность. А циклоны если и появляются, то они небольшие и быстро «пробегают», - отметил эксперт.
По словам учёного, многое зависит от истока Волги, где также находится область высокого давления. Из-за этого поток воды сокращается. Однако, как утверждает Виктор Боков, вода в Каспий вернется.
- Сейсмическая активность в прикаспийском регионе также связана с антициклоном, однако серьёзных толчков в ближайшие дни не предвидится, - добавил эксперт.
По словам Виктора Бокова, сейсмическая активность в прикаспийском регионе также связана с антициклоном, однако серьёзных толчков в ближайшие дни не предвидится. Изменение климата и глобальное потепление также влияют на подземные толчки.
- Температура влияет на расширение слоёв земной поверхности, увеличивается эффект скольжения на разломах. Достаточно слабого триггера, чтобы произошёл толчок. Но гораздо важнее определённые процессы в атмосфере. Но, несмотря на бытующее мнение, эти процессы не связаны с ракетными и артиллерийскими обстрелами в стороне Азербайджана и Армении. Толчки вызваны природными явлениями, и многие из них наша лаборатория предсказывала за двое суток, - сообщил учёный.
- Из колодцев ушла вода, люди стали бояться землетрясения, тем более что некоторое время назад там был толчок. Но все дело было в перманентном антициклоне, который стоял над этой территорией и давил на поверхность, в итоге вода ушла в стороны на километры. То же самое сейчас происходит у вас, на Каспии. Есть ярко выраженная антициклональная деятельность. А циклоны если и появляются, то они небольшие и быстро «пробегают», - отметил эксперт.
По словам учёного, многое зависит от истока Волги, где также находится область высокого давления. Из-за этого поток воды сокращается. Однако, как утверждает Виктор Боков, вода в Каспий вернется.
- Сейсмическая активность в прикаспийском регионе также связана с антициклоном, однако серьёзных толчков в ближайшие дни не предвидится, - добавил эксперт.
По словам Виктора Бокова, сейсмическая активность в прикаспийском регионе также связана с антициклоном, однако серьёзных толчков в ближайшие дни не предвидится. Изменение климата и глобальное потепление также влияют на подземные толчки.
- Температура влияет на расширение слоёв земной поверхности, увеличивается эффект скольжения на разломах. Достаточно слабого триггера, чтобы произошёл толчок. Но гораздо важнее определённые процессы в атмосфере. Но, несмотря на бытующее мнение, эти процессы не связаны с ракетными и артиллерийскими обстрелами в стороне Азербайджана и Армении. Толчки вызваны природными явлениями, и многие из них наша лаборатория предсказывала за двое суток, - сообщил учёный.
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