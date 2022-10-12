Кто сливает это в Каспий: экологи Мангистау выявили превышение содержания железа, фосфата и меди

Кадр видео

На кадрах видео видно, как из водосброса в Каспий льётся грязная вода.







Слив коричневой воды в Каспий прокомментировали в департаменте экологии Мангистау.



Руководитель департамента Руслан Тукенов отметил, что сброс на данный канал ведут ТОО «Каспийский завод опреснения воды» и спортивный комплекс «Орбита». Специалисты департамента экологии по Мангистауской области оперативно выехали на место происшествия, провели осмотр зоны загрязнения вдоль канала. В ходе проверки были отобраны пробы воды из источника выпускного трубопровода ТЭЦ №1 в Каспийское море, из источника слива в канал ТОО «МАЭК-Казатомпром» и из источника сливного трубопровода ТОО «Опреснительный завод Каспий».



- По результатам взятых проб выявлено превышение содержания железа и фосфата, меди в пробе из источника сливного трубопровода ТОО «Опреснительный завод Каспий» и из источника выводного трубопровода ТЭЦ №1 в Каспийское море. По выявленным фактам в установленном законодательством порядке будут приняты необходимые меры и дополнительно сообщены о результатах проделанной работы, - сказал Руслан Тукенов.