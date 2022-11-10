Требуется помощь! Застрявшего в соре лебедя нашли на месторождении в Мангистау

Работники ТОО «Жалгизтобемунай» обнаружили недалеко от месторождения Каражанбас лебедя, увязшего в солончаке. Мужчинам пришлось по колено войти в сор, чтобы вызволить птицу.Желая уберечь лебедя, птицу поместили в изолированное место на складе.- Мы опасались, что ее могут поймать дикие звери. Самое главное, чтобы на нас обратили внимание, и птицу забрали ответственные за это специалисты, которые знают как с такой птицей обращаться, - рассказал один из сотрудников организации.