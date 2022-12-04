Количество мертвых тюленей на Каспии увеличилось

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Как передает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии РФ, массовая гибель тюленей в Дагестане объясняется естественными факторами и не может критично повлиять на популяцию.
Специалисты отмечают, что во время вскрытия погибших животных собрали большой объем проб, провели детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования. В том числе были изучены ткани на наличие вируса COVID-19. Материалы направили в лаборатории Москвы и Астрахани. При этом гипотеза об интоксикации тюленей тяжелыми металлами или пестицидами не подтвердилась.
Гибель нескольких сотен тюленей не может критично повлиять на их популяцию, поскольку, по последним данным, численность каспийской нерпы стабильна - от 270 до 300 тысяч особей. Выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря наблюдались в 2012 и 2016 годах, как заявляют специалисты.
Каспийская нерпа - эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Это представитель семейства настоящих тюленей, в длину достигает 160 сантиметров, масса тела - до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.
Напомним, на берегу Каспийского моря в Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей.
Специалисты отмечают, что во время вскрытия погибших животных собрали большой объем проб, провели детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования. В том числе были изучены ткани на наличие вируса COVID-19. Материалы направили в лаборатории Москвы и Астрахани. При этом гипотеза об интоксикации тюленей тяжелыми металлами или пестицидами не подтвердилась.
Гибель нескольких сотен тюленей не может критично повлиять на их популяцию, поскольку, по последним данным, численность каспийской нерпы стабильна - от 270 до 300 тысяч особей. Выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря наблюдались в 2012 и 2016 годах, как заявляют специалисты.
- Количество мертвых тюленей уже достигло 1700. Они погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружили. Популяция каспийской нерпы нуждается в детальном изучении, тюленей нужно чипировать и посчитать. Кроме того, в Дагестанe необходим реабилитационный центр, где занимались бы ранеными или ослабленными животными, - сообщил генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.
Каспийская нерпа - эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Это представитель семейства настоящих тюленей, в длину достигает 160 сантиметров, масса тела - до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.
Напомним, на берегу Каспийского моря в Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей.
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