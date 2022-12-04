Количество мертвых тюленей на Каспии увеличилось

- Количество мертвых тюленей уже достигло 1700. Они погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружили. Популяция каспийской нерпы нуждается в детальном изучении, тюленей нужно чипировать и посчитать. Кроме того, в Дагестанe необходим реабилитационный центр, где занимались бы ранеными или ослабленными животными, - сообщил генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

Как передает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии РФ, массовая гибель тюленей в Дагестане объясняется естественными факторами и не может критично повлиять на популяцию.Специалисты отмечают, что во время вскрытия погибших животных собрали большой объем проб, провели детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования. В том числе были изучены ткани на наличие вируса COVID-19. Материалы направили в лаборатории Москвы и Астрахани. При этом гипотеза об интоксикации тюленей тяжелыми металлами или пестицидами не подтвердилась.Гибель нескольких сотен тюленей не может критично повлиять на их популяцию, поскольку, по последним данным, численность каспийской нерпы стабильна - от 270 до 300 тысяч особей. Выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря наблюдались в 2012 и 2016 годах, как заявляют специалисты.Каспийская нерпа - эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Это представитель семейства настоящих тюленей, в длину достигает 160 сантиметров, масса тела - до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.Напомним, на берегу Каспийского моря в Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей.