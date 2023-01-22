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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: 22-01-2023, 09:52

Просмотров: 1974

Жители Актау могут стать переписчиками птиц

Местных жителей приглашают принять участие в международной зимней переписи водоплавающих птиц.

Фото из архива lada.kz
Как передает ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана, в период с 21 по 23 января проводится Международный зимний учет водоплавающих и околоводных птиц.

- Приглашаем вас присоединиться к нам и вместе понаблюдать за зимующими птицами. Зимние учеты можно вести на любом незамерзающем водоеме, где есть скопления водоплавающих. Основная идея проведения этого мероприятия - провести единовременный учет зимующих водоплавающих птиц, в особенности там, где наблюдаются их наибольшие концентрации. Данные со всех стран отправляют координатору единых учетов в организацию «Wetlands international» и используют для оценки численности птиц и динамики ее изменения, - сообщили в казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.


Для участия нужно посетить ближайший водоем с птицами в дни учетов, а именно с 21 по 23 января. После выслать на электронную почту artyom.khrokov@acbk.kz результаты в виде учетной формы (скачать можно по ссылке здесь), а также фотографии участников учета и птиц.

Если сложно определить вид, то можно выслать фото птицы, и специалисты сообщат, кто это.

По вопросам можете обратиться к орнитологам АСБК: 8 (7172) 91 00 44 (Астана), 8 (727) 248 14 09 (Алматы), или написать на электронную почту artyom.khrokov@acbk.kz.



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