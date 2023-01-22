Жители Актау могут стать переписчиками птиц

- Приглашаем вас присоединиться к нам и вместе понаблюдать за зимующими птицами. Зимние учеты можно вести на любом незамерзающем водоеме, где есть скопления водоплавающих. Основная идея проведения этого мероприятия - провести единовременный учет зимующих водоплавающих птиц, в особенности там, где наблюдаются их наибольшие концентрации. Данные со всех стран отправляют координатору единых учетов в организацию «Wetlands international» и используют для оценки численности птиц и динамики ее изменения, - сообщили в казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.

Как передает ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана, в период с 21 по 23 января проводится Международный зимний учет водоплавающих и околоводных птиц.Для участия нужно посетить ближайший водоем с птицами в дни учетов, а именно с 21 по 23 января. После выслать на электронную почтурезультаты в виде учетной формы (скачать можно по ссылке здесь ), а также фотографии участников учета и птиц.Если сложно определить вид, то можно выслать фото птицы, и специалисты сообщат, кто это.