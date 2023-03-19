Субботник в Султан-Эпе: волонтеры благодарят жителей Актау

Фото предоставили организаторы субботника
Инициаторами мероприятия выступили фонд «Мы люди - мы вместе» совместно с волонтерским движением Lider.kz. Присутствовало также множество инициативных групп - это taza.likee, kotopes_aktau, caspian_walruses и kettik.mangystau.
В общем участниками субботника стали более 80 человек.
Основную же часть, как отметили организаторы, составили местные жители, за что организаторы им выражают огромную благодарность.
Собрано 50 мешков мусора, которые после окончания субботника вывезли на свалку.
Кроме этого, были высажены более 40 саженцев 20 различных цветов. Ухаживать за ними и поливать будут служители подземной мечети Султан-Эпе.
Организаторы обеспечили всех трансфером, обедом, а также каждому были выданы перчатки и мусорные пакеты.
Следующий субботник планируется провести 22 апреля на Голубой бухте.
Желающие могут обращаться по телефонам: +7 702 821 0650, + 7 700 499 7292.
В общем участниками субботника стали более 80 человек.
Основную же часть, как отметили организаторы, составили местные жители, за что организаторы им выражают огромную благодарность.
Собрано 50 мешков мусора, которые после окончания субботника вывезли на свалку.
Кроме этого, были высажены более 40 саженцев 20 различных цветов. Ухаживать за ними и поливать будут служители подземной мечети Султан-Эпе.
Организаторы обеспечили всех трансфером, обедом, а также каждому были выданы перчатки и мусорные пакеты.
Следующий субботник планируется провести 22 апреля на Голубой бухте.
Желающие могут обращаться по телефонам: +7 702 821 0650, + 7 700 499 7292.
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