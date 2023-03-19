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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:04

Просмотров: 372

Субботник в Султан-Эпе: волонтеры благодарят жителей Актау

Плодотворный субботник провели инициативные группы с активистами из числа местных жителей.

Фото предоставили организаторы субботника
Инициаторами мероприятия выступили фонд «Мы люди - мы вместе» совместно с волонтерским движением Lider.kz. Присутствовало также множество инициативных групп - это taza.likee, kotopes_aktau, caspian_walruses и kettik.mangystau.

Субботник в Султан-Эпе: волонтеры благодарят жителей Актау


В общем участниками субботника стали более 80 человек.

Субботник в Султан-Эпе: волонтеры благодарят жителей Актау

Субботник в Султан-Эпе: волонтеры благодарят жителей Актау


Основную же часть, как отметили организаторы, составили местные жители, за что организаторы им выражают огромную благодарность.

Субботник в Султан-Эпе: волонтеры благодарят жителей Актау

Субботник в Султан-Эпе: волонтеры благодарят жителей Актау


Собрано 50 мешков мусора, которые после окончания субботника вывезли на свалку.

Субботник в Султан-Эпе: волонтеры благодарят жителей Актау


Кроме этого, были высажены более 40 саженцев 20 различных цветов. Ухаживать за ними и поливать будут служители подземной мечети Султан-Эпе.

Субботник в Султан-Эпе: волонтеры благодарят жителей Актау

Субботник в Султан-Эпе: волонтеры благодарят жителей Актау


Организаторы обеспечили всех трансфером, обедом, а также каждому были выданы перчатки и мусорные пакеты.

Следующий субботник планируется провести 22 апреля на Голубой бухте.

Желающие могут обращаться по телефонам: +7 702 821 0650, + 7 700 499 7292.




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