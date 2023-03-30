Верблюдицу с верблюжонком сняли на видео в районе Бозжыры

Новорождённого верблюжонка засняли на видео в районе Бозжыры в Мангистауской области.Животное запечатлел один из местных путешественников.Сергей Хачатрян рассказал, что как только он увидел верблюжонка, сразу же заснял его на видео, чтобы поделиться со всеми первозданной красотой Мангистау.- Весна - рождение новой жизни, степь просыпается и цветёт, - сказал Сергей.