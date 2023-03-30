Верблюдицу с верблюжонком сняли на видео в районе Бозжыры

Фото Сергея Хачатрян
Новорождённого верблюжонка засняли на видео в районе Бозжыры в Мангистауской области.
Животное запечатлел один из местных путешественников.
Сергей Хачатрян рассказал, что как только он увидел верблюжонка, сразу же заснял его на видео, чтобы поделиться со всеми первозданной красотой Мангистау.
- Весна - рождение новой жизни, степь просыпается и цветёт, - сказал Сергей.
Михаил Одинцов
Животное запечатлел один из местных путешественников.
Сергей Хачатрян рассказал, что как только он увидел верблюжонка, сразу же заснял его на видео, чтобы поделиться со всеми первозданной красотой Мангистау.
- Весна - рождение новой жизни, степь просыпается и цветёт, - сказал Сергей.
Михаил Одинцов
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