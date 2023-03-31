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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:56

Просмотров: 2711

Карта загрязнения воздуха в Мангистау: превышение нормы вредных веществ зафиксировано в разных районах региона

Согласно карте загрязнения воздуха airkaz.org, превышение нормы вредных веществ зафиксировано в разных районах региона, в таких как в Жанаозене, Курыке, Шетпе.

Иллюстративное фото
Согласно данным airkaz.org, в Жанаозене, Курыке и Шетпе зафиксировано завышение нормы вредных веществ PM2.5.

Что такое РМ2.5 - это воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Другие обозначения и названия частиц РМ2.5: FSP (fine suspended particles), fine particles, fine particulate matter, мелкодисперсные взвешенные частицы, тонкодисперсная пыль.

Карта загрязнения воздуха в Мангистау: превышение нормы вредных веществ зафиксировано в разных районах региона


По данным iqair.com, концентрация PM2.5 в Актау сейчас в 4.7 раз(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

Карта загрязнения воздуха в Мангистау: превышение нормы вредных веществ зафиксировано в разных районах региона


В социальных сетях жители делятся данными с мобильного приложения Airkaz, сделанными в разное время.

Карта загрязнения воздуха в Мангистау: превышение нормы вредных веществ зафиксировано в разных районах региона


Карта загрязнения воздуха в Мангистау: превышение нормы вредных веществ зафиксировано в разных районах региона


Карта загрязнения воздуха в Мангистау: превышение нормы вредных веществ зафиксировано в разных районах региона


Карта загрязнения воздуха в Мангистау: превышение нормы вредных веществ зафиксировано в разных районах региона


Карта загрязнения воздуха в Мангистау: превышение нормы вредных веществ зафиксировано в разных районах региона


Карта загрязнения воздуха в Мангистау: превышение нормы вредных веществ зафиксировано в разных районах региона


Руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин рассказал, какое вредное воздействие оказывает загрязнение воздуха на здоровье людей и какие меры необходимо принять по защите своего здоровья.

- Загрязнение воздуха оказывает вредное воздействие на здоровье людей. Загрязнение воздуха особенно опасно для детей, поскольку их дыхательная система еще находится в процессе формирования. Оно также вредно для пожилых и ослабленных людей. Загрязнение воздуха не знает государственных границ и расстояний. Выбросы в воздух из источника, находящегося в одной стране, могут переноситься и осаждаться на территории другой и переноситься на тысячи километров. Сегодня мы стали вновь свидетелем того, как горение камыша в соседней Атырауской области и на территории Астраханской области в России накрыли Актау и ряд районов в Мангистауской области. Этому способствовали сильные ветры и направление самого ветра, - сказал Кирилл Осин.

Эколог напомнил жителям города, где можно отслеживать качество воздуха.

Есть несколько ресурсов и мобильных приложений, которые помогают в режиме реального времени следить за качеством воздуха:
- Индекс качества воздуха в режиме реального времени во всем мире;
- Интерактивная карта гражданского мониторинга Airkaz.org;
- Сайт и мобильное приложение Air Visual;
- Официальное приложение КазГидромета.

- Зачем всё это нужно знать? Загрязнения воздуха происходят постоянно от различных источников. Как я уже сказал, источник может находиться очень далеко. Безусловно, нужно бороться с локальным загрязнением воздуха, внедрять новые технологии. Но важно минимизировать отрицательное воздействие загрязнения воздуха на свое здоровье. Знание ситуации о качестве воздуха в данный момент позволит вовремя принять меры по защите своего здоровья, - отметил эколог.

Если концентрация загрязняющих веществ превышена, то можно сделать следующее:
- ограничить время пребывания и занятий спортом на улице в случае, если показатели по загрязнителям превышены. Когда вы активно двигаетесь, вредные вещества из воздуха быстрее проникают в организм и разносятся вместе с кровотоком по различным органам и тканям;
- можно выбрать для занятий спортом другой микрорайон. Показатели качества воздуха могут сильно различаться на территориях вблизи дорог, промышленных предприятий и на расстоянии всего нескольких километров от них;
- закрыть окна, чтобы загрязнители не попали в квартиру. Однако нужно следить за тем, чтобы в помещении не было душно. Превышение показателей углекислого газа могут вызывать головную боль, снижать работоспособность. Частые проветривания очень важны;
- дома можно завести комнатные цветы (предварительно ознакомьтесь, какие цветы лучше подходят для дома), установка воздухоочистителя с функцией ионизатора.

Напомним, сегодня, 31 марта, на сильный запах гари пожаловались жители Актау и Жанаозена.

Экологи Мангистау пытаются выявить источник запаха гари: загрязнений в воздухе не обнаружено.


 

Почувствовали ли вы запах гари в воздухе?


Да, сильный - 4 (100%)

Да, слабый - 0 (0%)

Нет - 0 (0%)

Я дома сидел - 0 (0%)



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Комментарии ( 2 )

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Жуков (Посетители) Вчера, 23:59
Загрязнение воздуха не знает государственных границ и расстояний..

Как же,у нас в Атау на каждом шагу коптят,дымят шашлычные,один "Шик" в 11 мкр.чего стоит.На днях зашёл в аптеку в 7 мкр.погода была ясной,выхожу через пять минут - вся центральная улица в дыму,причём так плотно задымлена,что подумал где то крупный пожар.Но потом выяснилось,коптит из огромной трубы шашлычной дяди Гадима.Дышите глубже,господа! beer2
 
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Darkman (Посетители) Вчера, 21:42
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