Землетрясение зафиксировано на Каспии

Как передает Республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подводное землетрясение произошло в 330 километрах от Актау 7 апреля в 21:03 по местному времени.



Гипоцентр находился на глубине 62 километров.



Координаты гипоцентра 40°46′48″ северной широты, 50°10′48″ восточной долготы.