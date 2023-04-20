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ЛАДА.kz » Экология

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:20

Просмотров: 457

Мертвых фламинго обнаружили недалеко от Бейнеу

В восьми километрах от села Бейнеу в Мангистауской области мальчик обнаружил пять мертвых фламинго. Об этом сообщается на странице Mangystau Press в Facebook.

Кадр Видео
Гизат Орынбай вчера, 19 апреля, запечатлел на видео тушки пяти фламинго в песках Сам, в восьми километрах от села Бейнеу.

Ожидается, что соответствующие образцы будут взяты сотрудниками областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Как предположили в посте, причиной могла стать пыльная буря, которая на днях была на территории Бейнеуского района. Через район проходит миграция этих птиц. Не выдержавшие перелет птицы могли приземлиться в этих песках и погибнуть из-за отсутствия в этом районе источников воды.

Примечательно, что подобный инцидент произошел год назад, 24 апреля. Тогда специалисты заявили, что причиной гибели птиц могла стать плохая погода в регионе.




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Комментарии ( 1 )

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Leocat (Посетители) Сегодня, 13:59
Шея перебита, видимо крокодилы.
 
 

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