Мертвых фламинго обнаружили недалеко от Бейнеу

Гизат Орынбай вчера, 19 апреля, запечатлел на видео тушки пяти фламинго в песках Сам, в восьми километрах от села Бейнеу.Ожидается, что соответствующие образцы будут взяты сотрудниками областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.Как предположили в посте, причиной могла стать пыльная буря, которая на днях была на территории Бейнеуского района. Через район проходит миграция этих птиц. Не выдержавшие перелет птицы могли приземлиться в этих песках и погибнуть из-за отсутствия в этом районе источников воды.Примечательно, что подобный инцидент произошел год назад, 24 апреля. Тогда специалисты заявили, что причиной гибели птиц могла стать плохая погода в регионе.