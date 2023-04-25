Пыльная буря в Жанаозене: школьников перевели на дистанционное обучение

Сегодня, 25 апреля, Жанаозен накрыла пыльная буря. Из-за плохой погоды жанаозенских школьников отправили на дистанционное обучение.- Уважаемые жители города! Служба «Казгидромет» Мангистауской области распространила SMS-сообщение о том, что 25 апреля в области образуются пылевые бури, скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. В связи с этим занятия в организациях образования проходят дистанционно. Просим граждан соблюдать меры предосторожности, - сообщили в акимате Жанаозена.В соцсетях водители сообщают о плохой видимости на дорогах.В департаменте полиции региона сообщили, что все трассы открыты для движения, но водителей просят быть предельно внимательными на дорогах.