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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:16

Просмотров: 726

Пыльная буря в Жанаозене: школьников перевели на дистанционное обучение

Сегодня, 25 апреля, Жанаозен накрыла пыльная буря. В связи с погодными условиями школьников перевели на дистанционное обучение, сообщает акимат Жанаозена. Водители сообщают о плохой видимости на дорогах, движение затруднено.

Фото акимата Жанаозена
Сегодня, 25 апреля, Жанаозен накрыла пыльная буря. Из-за плохой погоды жанаозенских школьников отправили на дистанционное обучение.

- Уважаемые жители города! Служба «Казгидромет» Мангистауской области распространила SMS-сообщение о том, что 25 апреля в области образуются пылевые бури, скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. В связи с этим занятия в организациях образования проходят дистанционно. Просим граждан соблюдать меры предосторожности, - сообщили в акимате Жанаозена.

В соцсетях водители сообщают о плохой видимости на дорогах.



В департаменте полиции региона сообщили, что все трассы открыты для движения, но водителей просят быть предельно внимательными на дорогах.



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