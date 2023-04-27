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ЛАДА.kz » Экология

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:27

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Масляные пятна обнаружили на поверхности воды в Каспии у побережья Мангистау

На поверхности воды Каспийского моря в районе села Аташ Тупкараганского района были обнаружены масляные пятна неизвестного происхождения. Экологи взяли пробы воды для проведения анализа. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Фото со страницы департамента экологии региона в Instagram
Жители села Аташ 26 апреля обратились с жалобой в департамент экологии региона.

Специалисты провели мониторинг морского побережья в районе сел Аташ и Баутино, обнаружив на акватории Каспия масляную пленку. Сотрудники ведомства отобрали пробы воды для проведения лабораторных анализов.

- Установлено, что с теплохода «КАНТА» в море вылилось около 300 литров дизельного топлива. По словам жителей, инцидент со сливом произошел на судне, принадлежащем ТОО «Батыс Мунай Транс». В настоящее время проводится расследование в соответствии со статьей 144-4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, - подчеркнули в департаменте экологии.




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