Масляные пятна обнаружили на поверхности воды в Каспии у побережья Мангистау

Жители села Аташ 26 апреля обратились с жалобой в департамент экологии региона.Специалисты провели мониторинг морского побережья в районе сел Аташ и Баутино, обнаружив на акватории Каспия масляную пленку. Сотрудники ведомства отобрали пробы воды для проведения лабораторных анализов.- Установлено, что с теплохода «КАНТА» в море вылилось около 300 литров дизельного топлива. По словам жителей, инцидент со сливом произошел на судне, принадлежащем ТОО «Батыс Мунай Транс». В настоящее время проводится расследование в соответствии со статьей 144-4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, - подчеркнули в департаменте экологии.