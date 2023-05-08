Берег усеян мёртвыми тюленями и рыбой в Форт-Шевченко

- Сколько ещё тушек, которых со временем засыпало песком!? Первый раз вижу такое! Здесь явно нужна тотальная проверка экологами! - говорит автор видео.

Как говорит местный рыбак-любитель, он выбрался с приятелями отдохнуть на побережье у Форт-Шевченко и не ожидал, что застанет такую жуткую картину.Кругом по берегу разбросаны мёртвые тюлени, бельки и осётр. Местами наблюдается по три-пять крупных особей, лежащих рядом. Где-то замечены бакланы и кефаль.Lada.kz направила запрос в департамент экологии Мангистауской области.