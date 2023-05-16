Нашли раненую птицу на улице: куда обращаться жителям Актау?

По словам жителя Актау, во дворе дома он обнаружил раненую птицу.— Это большая выпь. Птица ранена, крылья по виду сломаны. Что с ней делать, к кому обратиться за помощью? - задался вопросом житель Актау.В Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что помощь в данном случае жителю Актау оказать не смогут, так как данный вид птицы не относится к краснокнижным.- В данной ситуации житель может сам самостоятельно обратиться к ветеринару, так как в регионе нет специализированного центра реабилитации диких птиц, - сказал Габбас Досатов, руководитель инспекции.Экозащитник Адильбек Козыбаков также заявил, что отсутствие специализированного центра реабилитации диких птиц в Мангистау - это большая проблема.- Мы неоднократно поднимали тему отсутствия центра для диких птиц. У нас есть реабилитационный центр для каспийского тюленя, но там нет условий для содержания птиц. Так как у нас озеро Караколь рядом, и каждый год весной и летом через Актау пролетает масса перелётных птиц и на зимовке тоже бывают, то эта проблема для нас актуальна, - сказал Адильбек Козыбаков, биолог-эколог, председатель совета Региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиғи орта», член Регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации «EcoJer», представитель по связям с общественностью Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии.Адильбек Козыбаков дал несколько советов горожанам, которые обнаружили раненую птицу.- Если человек обнаружил в природной среде дикую раненую птицу, то советую оставить ее в том же месте в естественной среде. Забирать и тревожить птицу можно только в крайнем случае, если граждане уверены, что смогут птицу показать ветеринару и оказать ей помощь. Просто так беспокоить раненую птицу не стоит, - сказал Адильбек Козыбаков.Со слов специалистов, можно сделать вывод, что если птица краснокнижная, то горожане могут звонить в инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Там должны принять вызов и оказать дальнейшую помощь пернатому. Если же птица не входит в число охраняемых законом, то жители могут надеяться только на помощь частных ветеринаров за свой счет.