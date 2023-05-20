Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в Актау

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По данным «Казгидромет», сегодня, 20 мая,в четырех городах Казахстана, а именно, в Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау и Актау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия воздуха.
В этих городах, как уточнили в «Казгидромет», ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
По данным качества атмосферного воздуха «Казгидромет», в нижних микрорайонах Актау наблюдается низкий уровень загрязнения.
Посты наблюдения загрязнения атмосферного воздуха в 12 и в 31 микрорайонах фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха.
В этих городах, как уточнили в «Казгидромет», ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
По данным качества атмосферного воздуха «Казгидромет», в нижних микрорайонах Актау наблюдается низкий уровень загрязнения.
Посты наблюдения загрязнения атмосферного воздуха в 12 и в 31 микрорайонах фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха.