Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в Актау

По данным «Казгидромет», сегодня, 20 мая,в четырех городах Казахстана, а именно, в Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау и Актау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия воздуха.В этих городах, как уточнили в «Казгидромет», ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.По данным качества атмосферного воздуха «Казгидромет», в нижних микрорайонах Актау наблюдается низкий уровень загрязнения.Посты наблюдения загрязнения атмосферного воздуха в 12 и в 31 микрорайонах фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха.