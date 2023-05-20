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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:23

Просмотров: 928

Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в Актау

Информацию предоставили в «Казгидромет».

Фото автора
По данным «Казгидромет», сегодня, 20 мая,в четырех городах Казахстана, а именно, в Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау и Актау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия воздуха.

В этих городах, как уточнили в «Казгидромет», ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

По данным качества атмосферного воздуха «Казгидромет», в нижних микрорайонах Актау наблюдается низкий уровень загрязнения.

Посты наблюдения загрязнения атмосферного воздуха в 12 и в 31 микрорайонах фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха.

Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в Актау



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Комментарии ( 3 )

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VeraSad (Посетители) Сегодня, 15:19
Зеленые насаждения очищают воздух, впитывая различные токсины, выхлопные газы и опасные химические соединения. К огромному сожаления зеленый фонд Тает на глазах, а количество машин увеличивается. И вот результат. Плюс глобальное потепление, при котором происходит испарение из почвенного покрова, особенно после дождя. Токсичные пары испаряющейся влаги. Мало того - ото влияет не только на людей, но и на животный мир. =AZVM_p0Gp9p2KxCRHkAcSJM4UdncAVCnAm41SFffZwjN2k4l0ccQzu2PKtPSx3DEbS6N2Wweoo8Rp5Q
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  • VeraSad
 babe (Посетители) Сегодня, 14:14
Удивили! Такой уровень в Актау практически ежедневно!
 
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  • PriMaster
  • Ingul
  • VeraSad
 motor (Посетители) Сегодня, 12:33
А нельзя прокомментировать из-за чего, откуда или почему будет загрязнение? Или загрязнение создадут по графику, т.е. искусственно?
Экологи ответьте пожалуйста.
 
 

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