Жители Актау обеспокоены почерневшей водой в Каспийском море

Жители Актау в социальных сетях рассказали, что цвет морской воды изменился на побережье в 4 микрорайоне. Вода окрасилась в грязно-чёрный цвет.



В департаменте экологии по Мангистауской области назвали причину появления чёрного оттенка моря.







- По указанному факту специалистами департамента был осуществлён выезд на побережье. В ходе осмотра установлено, что предположительной причиной чёрного оттенка моря является разложение гниющих водорослей, а также иловое накопление дна моря, обусловленное многолетними природными явлениями такие как обмеление и застой воды, - заявили экологи.



Так как данный факт вызывает беспокойство со стороны жителей города, в департаменте экологии сообщили, что будут приняты меры по очистке побережья.



- По данному факту департаментом были направлены письма в соответствующие государственные органы, - отметили в ведомстве.