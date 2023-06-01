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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:59

Просмотров: 1024

Жители Актау обеспокоены почерневшей водой в Каспийском море

В сети распространяется видео с почерневшей водой Каспия. В департаменте экологии Мангистауской области рассказали о причинах появления чёрного оттенка моря.

Кадр видео
Жители Актау в социальных сетях рассказали, что цвет морской воды изменился на побережье в 4 микрорайоне. Вода окрасилась в грязно-чёрный цвет.

В департаменте экологии по Мангистауской области назвали причину появления чёрного оттенка моря.



- По указанному факту специалистами департамента был осуществлён выезд на побережье. В ходе осмотра установлено, что предположительной причиной чёрного оттенка моря является разложение гниющих водорослей, а также иловое накопление дна моря, обусловленное многолетними природными явлениями такие как обмеление и застой воды, - заявили экологи.

Так как данный факт вызывает беспокойство со стороны жителей города, в департаменте экологии сообщили, что будут приняты меры по очистке побережья.

- По данному факту департаментом были направлены письма в соответствующие государственные органы, - отметили в ведомстве.



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