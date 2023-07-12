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ЛАДА.kz » Экология

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 473

Как за последние 15 лет мелел Каспий. Опубликованы снимки из космоса

Анализ разновременных космических снимков за 15 лет выявил уменьшение площади водного зеркала, однако может быть снижен и уровень моря, что требует всестороннего комплексного изучения. Об этом сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Фото из космоса, сделанное в 2023 году
По разновременным данным космической съемки за 15 лет АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» провело мониторинг состояния Каспийского моря. Судя по снимкам, морское дно обнажилась в северной части казахстанской акватории Каспийского моря.

Как за последние 15 лет мелел Каспий. Опубликованы снимки из космоса


Как за последние 15 лет мелел Каспий. Опубликованы снимки из космоса


Как за последние 15 лет мелел Каспий. Опубликованы снимки из космоса


Как за последние 15 лет мелел Каспий. Опубликованы снимки из космоса


По данным дистанционного зондирования Земли за последние 15 лет, акватория казахстанского сектора Каспийского моря значительно уменьшилась (на 7,1%).

Обширные площади обмеления моря наблюдаются на казахстанской части вблизи Атырау (дельта реки Жайык).

Площадь зеркала водной поверхности казахстанского сектора Каспийского моря составила в 2008 году 113 866,67 кв.км, в 2023 году – 105 745,23 кв.км.

- Анализ разновременных космических снимков за 15 лет выявил уменьшение площади водного зеркала, однако может быть снижен и уровень моря, что требует всестороннего комплексного изучения. Падение уровня Каспийского моря может привести к ряду негативных последствий, затрагивающих как экосистемы, так и морское хозяйство. Согласно данным ДЗЗ, наиболее уязвимой является казахстанская часть Каспийского моря вблизи города Атырау, - сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».



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Комментарии ( 1 )

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K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 13:35
А где данные за 1973-1983 годы?
 
 

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