Как за последние 15 лет мелел Каспий. Опубликованы снимки из космоса

По разновременным данным космической съемки за 15 лет АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» провело мониторинг состояния Каспийского моря. Судя по снимкам, морское дно обнажилась в северной части казахстанской акватории Каспийского моря.По данным дистанционного зондирования Земли за последние 15 лет, акватория казахстанского сектора Каспийского моря значительно уменьшилась (на 7,1%).Обширные площади обмеления моря наблюдаются на казахстанской части вблизи Атырау (дельта реки Жайык).- Анализ разновременных космических снимков за 15 лет выявил уменьшение площади водного зеркала, однако может быть снижен и уровень моря, что требует всестороннего комплексного изучения. Падение уровня Каспийского моря может привести к ряду негативных последствий, затрагивающих как экосистемы, так и морское хозяйство. Согласно данным ДЗЗ, наиболее уязвимой является казахстанская часть Каспийского моря вблизи города Атырау, - сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».