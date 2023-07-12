Как за последние 15 лет мелел Каспий. Опубликованы снимки из космоса

Фото из космоса, сделанное в 2023 году
По разновременным данным космической съемки за 15 лет АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» провело мониторинг состояния Каспийского моря. Судя по снимкам, морское дно обнажилась в северной части казахстанской акватории Каспийского моря.
По данным дистанционного зондирования Земли за последние 15 лет, акватория казахстанского сектора Каспийского моря значительно уменьшилась (на 7,1%).
Обширные площади обмеления моря наблюдаются на казахстанской части вблизи Атырау (дельта реки Жайык).
Площадь зеркала водной поверхности казахстанского сектора Каспийского моря составила в 2008 году 113 866,67 кв.км, в 2023 году – 105 745,23 кв.км.
- Анализ разновременных космических снимков за 15 лет выявил уменьшение площади водного зеркала, однако может быть снижен и уровень моря, что требует всестороннего комплексного изучения. Падение уровня Каспийского моря может привести к ряду негативных последствий, затрагивающих как экосистемы, так и морское хозяйство. Согласно данным ДЗЗ, наиболее уязвимой является казахстанская часть Каспийского моря вблизи города Атырау, - сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».
По данным дистанционного зондирования Земли за последние 15 лет, акватория казахстанского сектора Каспийского моря значительно уменьшилась (на 7,1%).
Обширные площади обмеления моря наблюдаются на казахстанской части вблизи Атырау (дельта реки Жайык).
Площадь зеркала водной поверхности казахстанского сектора Каспийского моря составила в 2008 году 113 866,67 кв.км, в 2023 году – 105 745,23 кв.км.
- Анализ разновременных космических снимков за 15 лет выявил уменьшение площади водного зеркала, однако может быть снижен и уровень моря, что требует всестороннего комплексного изучения. Падение уровня Каспийского моря может привести к ряду негативных последствий, затрагивающих как экосистемы, так и морское хозяйство. Согласно данным ДЗЗ, наиболее уязвимой является казахстанская часть Каспийского моря вблизи города Атырау, - сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».