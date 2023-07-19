Землетрясение зафиксировали в 268 километрах от Актау

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Жители села Акшукур сообщают, что в ночь с 18 на 19 июля почувствовали подземные толчки.
По данным Республиканского Центра Сейсмологической Службы при Национальной Академии наук Азербайджана, в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла.
Землетрясение произошло 18 июля примерно в 268 километрах от Актау.
Подземные толчки произошли на глубине 66 километров в Каспийском море.
Согласно данным сайта Volcano Discovery, за последние 24 часа, в Мангистауской области подтвержденных землетрясений не было.
По данным Республиканского Центра Сейсмологической Службы при Национальной Академии наук Азербайджана, в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла.
Землетрясение произошло 18 июля примерно в 268 километрах от Актау.
Подземные толчки произошли на глубине 66 километров в Каспийском море.
Согласно данным сайта Volcano Discovery, за последние 24 часа, в Мангистауской области подтвержденных землетрясений не было.