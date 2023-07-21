Экологи прокомментировали видео с выбросом с «КазАзота»

В департамент экологии по Мангистауской области поступило сообщение от АО «КазАзот» о том, что 21 июля в 16:11 часов произошёл выброс.



- В процессе пуска агрегата произошло заклинивание плашки запорной арматуры на линии подачи воды в колонну абсорбции, и вследствие ограниченной подачи обессоленной воды в колонну произошло нарушение НТР с кратковременным выделением нитрозного газа в атмосферу в течение 5 минут, - сообщает департамент экологии по Мангистауской области.



Департаментом экологии по Мангистауской области в отношении АО «КазАзот» назначена внеплановая проверка.



- В установленном законом порядке будут приняты необходимые меры, о результатах проделанной работы будет дополнительно сообщено, - добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что житель Актау снял на видео «лисий хвост» в районе «КазАзота». На предприятии подтвердили, что произошло нарушение технологического режима.