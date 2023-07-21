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ЛАДА.kz » Экология

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 21:33

Просмотров: 669

Экологи прокомментировали видео с выбросом с «КазАзота»

Департаментом экологии по Мангистауской области в отношении АО «КазАзот» будет назначена внеплановая проверка. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Кадр из видео
В департамент экологии по Мангистауской области поступило сообщение от АО «КазАзот» о том, что 21 июля в 16:11 часов произошёл выброс.

- В процессе пуска агрегата произошло заклинивание плашки запорной арматуры на линии подачи воды в колонну абсорбции, и вследствие ограниченной подачи обессоленной воды в колонну произошло нарушение НТР с кратковременным выделением нитрозного газа в атмосферу в течение 5 минут, - сообщает департамент экологии по Мангистауской области.

Департаментом экологии по Мангистауской области в отношении АО «КазАзот» назначена внеплановая проверка.

- В установленном законом порядке будут приняты необходимые меры, о результатах проделанной работы будет дополнительно сообщено, - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что житель Актау снял на видео «лисий хвост» в районе «КазАзота». На предприятии подтвердили, что произошло нарушение технологического режима.



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Комментарии ( 2 )

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 K_e_k_s (Посетители) Вчера, 21:55
Mihabadboy, страна "Советов", да не тех. ..
 
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 Mihabadboy (Посетители) Вчера, 21:40
Да заплатят просто штраф и на этом, все закончится.
Кто-то сомневается в этом?
Думают, прямо весь завод закроют?
Как они срали в окружающую среду, так и будут.
У них же, совет директоров все решает, а не экология. А совет директоров, это, практически, сегодняшняя власть.
 
 

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