«Это не пляж, это - болото». Что будут делать с илом на побережье Актау

- Порой невозможно подойти к воде. Это не пляж, это - болото. Все гниет. Источает жуткий запах. Море ушло, работа пляжей «встала» и побережье стало никому не нужным. Остается только выезжать на море за город, хотя и там дно некоторых пляжей глинистое и илистое, - говорит местный житель Руслан.

- После завершения работ по определению объема будет направлена заявка на бюджетное уточнение для выделения средств, - заверили чиновники.

Заилены сотни метров береговой линии от пляжа «Дискай» до гостиницы «Достар» в Приморском.В отделе ЖКХ ответили, что в настоящее время проводится работа по определению объема уборки ила.