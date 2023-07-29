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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:13

Просмотров: 3893

«Это не пляж, это - болото». Что будут делать с илом на побережье Актау

Ситуацию с илом на берегу моря в Актау прокомментировали в городском отделе ЖКХ.

Фото автора
Заилены сотни метров береговой линии от пляжа «Дискай» до гостиницы «Достар» в Приморском.

«Это не пляж, это - болото». Что будут делать с илом на побережье Актау

«Это не пляж, это - болото». Что будут делать с илом на побережье Актау


- Порой невозможно подойти к воде. Это не пляж, это - болото. Все гниет. Источает жуткий запах. Море ушло, работа пляжей «встала» и побережье стало никому не нужным. Остается только выезжать на море за город, хотя и там дно некоторых пляжей глинистое и илистое, - говорит местный житель Руслан.


«Это не пляж, это - болото». Что будут делать с илом на побережье Актау

«Это не пляж, это - болото». Что будут делать с илом на побережье Актау


В отделе ЖКХ ответили, что в настоящее время проводится работа по определению объема уборки ила.

- После завершения работ по определению объема будет направлена заявка на бюджетное уточнение для выделения средств, - заверили чиновники.


«Это не пляж, это - болото». Что будут делать с илом на побережье Актау



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Комментарии ( 3 )

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 jokerok (Посетители) Вчера, 22:33
Да кстати, за городом очень много песка, степь не расчёсанная стоит, да и вода в море холодная.
Надо подмести, расчесать и подогреть.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 fox1167 (Посетители) Вчера, 19:38
- После завершения работ по определению объема будет направлена заявка на бюджетное уточнение для выделения средств, - заверили чиновники.

Интересно, кто и как будет определять объём ила? Ну да ладно! Это же Клондайк для чиновников! Чёрная дыра! Как они раньше упустили этот момент!? Ну, терь наверстают... mmmm
 
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 Tor1m (Посетители) Вчера, 19:38
Ну ну распилите ещё пару лярдов, под эту тему,, что там мелочиться... Бесполезная трата денег, вот что это...
 
 

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