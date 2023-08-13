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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:45

Просмотров: 792

Сколько мусора собрали на Солдатском пляже в Актау

Уборку территории Солдатского пляжа провели члены общественных фондов совместно с местными жителями.

Фото предоставили в волонтерском движении Lider.kz
Организаторами субботника выступили фонд «Мы люди - мы вместе!» и волонтерское движение Lider.kz. 40 человек очистили почти всю набережную Солдатского пляжа и собрали в итоге 80 мешков мусора.

Сколько мусора собрали на Солдатском пляже в Актау


Отдыхающие оставляют после себя горы мусора, в частности, это пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, кожура от арбузов и многое другое.

- Ситуация очень плачевная. Мы считаем, что у людей должна прийти осознанность. Если нет, то стоит привлекать полицейских, - говорят волонтеры Lider.kz.


О следующем субботнике будет сообщено заранее.



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Комментарии ( 2 )

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полина1952 (Посетители) Сегодня, 01:49
давайте ещё возьмёмся за собачников которые не убирают за своими друзьями-весь 8мкр в дерьме
 
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  • Iron man
 Toni.S.Toni.S (Посетители) Вчера, 22:58
На сайте Лада о субботнике сообщили в пятницу 19:00 часов. Больше нигде не было информации.
считаю, что о таких мероприятии надо сообщать как можно раньше. За 7 дней... И каждый день, в течение 7 дней, напоминать. Также широко рекламировать по городу. Тогда желающих будет больше.
 
 

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