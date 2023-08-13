Сколько мусора собрали на Солдатском пляже в Актау

- Ситуация очень плачевная. Мы считаем, что у людей должна прийти осознанность. Если нет, то стоит привлекать полицейских, - говорят волонтеры Lider.kz.

Организаторами субботника выступили фонд «Мы люди - мы вместе!» и волонтерское движение Lider.kz. 40 человек очистили почти всю набережную Солдатского пляжа и собрали в итоге 80 мешков мусора.Отдыхающие оставляют после себя горы мусора, в частности, это пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, кожура от арбузов и многое другое.О следующем субботнике будет сообщено заранее.