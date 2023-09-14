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ЛАДА.kz » Экология

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:28

Просмотров: 528

Уникальных птиц выпустили на волю в Мангистау для восстановления популяции

Для восстановления популяции уникальной птицы на территории Казахстана в трех областях страны выпустили на волю две с половиной тысячи особей дроф-красоток. Больше всего пернатых были выпущены в Мангистау. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Фото с сайта министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Согласно программе по восстановлению популяции дрофы-красотки на территории нашей страны, инспекторы республиканского государственного казённого предприятия «ПО Охотзоопром» совместно с представителями Международного фонда, в очередной раз выпустили на волю 800 особей этой уникальной птицы в Жетысуской области, 504 в Туркестанской и 1344 особи в Мангистауской области.

Уникальных птиц выпустили на волю в Мангистау для восстановления популяции


- Данная разновидность дрофы-красотки, является поистине долгожителем среди птиц. Некоторые особи достигают 25-летнего возраста, - добавили в министерстве.

Уникальных птиц выпустили на волю в Мангистау для восстановления популяции



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