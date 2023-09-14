Уникальных птиц выпустили на волю в Мангистау для восстановления популяции

Согласно программе по восстановлению популяции дрофы-красотки на территории нашей страны, инспекторы республиканского государственного казённого предприятия «ПО Охотзоопром» совместно с представителями Международного фонда, в очередной раз выпустили на волю 800 особей этой уникальной птицы в Жетысуской области, 504 в Туркестанской и 1344 особи в Мангистауской области.- Данная разновидность дрофы-красотки, является поистине долгожителем среди птиц. Некоторые особи достигают 25-летнего возраста, - добавили в министерстве.