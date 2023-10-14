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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:17

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Проблема с мусором в Баутино: Что ответили чиновники

Жалобу прокомментировали в аппарате акима Тупкараганского района.

Фото жителей села Баутино
Сельчане рассказали об острой проблеме с вывозом мусора.

- В каждой семье по 5-6 детей, ежедневно выносятся большие мешки с мусором. Разве нельзя решить как-то эту проблему? Просто ввести тариф на каждого члена семьи и ежемесячную оплату. Также накладывать штраф на всю улицу, если мусорят возле своего дома. Здесь никто не платит за мусор, и люди просто его жгут, либо вот так выкидывают, - говорит сельчанка Гульназ.


Проблема с мусором в Баутино: Что ответили чиновники


В акимате сообщили, что с их стороны постоянно ведётся контроль за чистотой, но из-за нехватки выделенных ранее средств испытывается дефицит техники и работников для выполнения работ на должном уровне.

В открытом конкурсе через портал госзакупок на санитарную очистку в сентябре победителем определился ИП Жангожин Жандарбек. Однако, на сегодня, 14 октября, согласно процедуре портала, это еще находится на рассмотрении.

Проблема с мусором в Баутино: Что ответили чиновники


- К сожалению, до сих пор бывают случаи, когда мусор разбросан по улицам. Мы считаем, что одним из главных недостатков является недостаточная осведомленность населения об ответственном отношении к окружающей среде и соблюдению чистоты, - ответили в акимате.


Чиновники отметили, что мусор из дворов частных домов каждый житель обязан своими силами вывозить на полигон.

Проблема с мусором в Баутино: Что ответили чиновники


В сельском акимате говорили, что предоставят отчет о проделанной работе в виде фотографий, но, к сожалению, мы их не получили.



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