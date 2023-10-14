Проблема с мусором в Баутино: Что ответили чиновники

- В каждой семье по 5-6 детей, ежедневно выносятся большие мешки с мусором. Разве нельзя решить как-то эту проблему? Просто ввести тариф на каждого члена семьи и ежемесячную оплату. Также накладывать штраф на всю улицу, если мусорят возле своего дома. Здесь никто не платит за мусор, и люди просто его жгут, либо вот так выкидывают, - говорит сельчанка Гульназ.

- К сожалению, до сих пор бывают случаи, когда мусор разбросан по улицам. Мы считаем, что одним из главных недостатков является недостаточная осведомленность населения об ответственном отношении к окружающей среде и соблюдению чистоты, - ответили в акимате.

Сельчане рассказали об острой проблеме с вывозом мусора.В акимате сообщили, что с их стороны постоянно ведётся контроль за чистотой, но из-за нехватки выделенных ранее средств испытывается дефицит техники и работников для выполнения работ на должном уровне.В открытом конкурсе через портал госзакупок на санитарную очистку в сентябре победителем определился ИП Жангожин Жандарбек. Однако, на сегодня, 14 октября, согласно процедуре портала, это еще находится на рассмотрении.Чиновники отметили, что мусор из дворов частных домов каждый житель обязан своими силами вывозить на полигон.В сельском акимате говорили, что предоставят отчет о проделанной работе в виде фотографий, но, к сожалению, мы их не получили.