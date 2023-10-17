Тюлени в беде: драма и надежда в мелеющем Каспии

Каспийский тюлень – это единственный представитель млекопитающих в фауне нашего моря. В 2008 году в Красной книге международного союза охраны природы каспийский тюлень получил самый тревожный статус – «находящийся под угрозой исчезновения». По данным Министерства экологии и природных ресурсов в марте этого года их популяция составила около 311 тысяч особей, хотя еще в начале 20 века эта цифра доходила до миллиона.К примеру, единственное лежбище тюленей, которое располагалось в районе базы отдыха Кендерли, теперь пустует. И если буквально 8 лет назад ластоногие на этих островках обычно отдыхали и набирались сил, сейчас здесь больше никого не встретишь.Раньше специалисты считали, что влияние на исчезновение каспийского тюленя оказывают в основном антропогенные и естественные факторы, однако в последние годы угрозу для этого редкого вида, по мнению учёных, представляет еще и обмеление Каспия. О том, с какими трудностями приходится сегодня сталкиваться каспийскому тюленю и что делается для его спасения, смотрите в нашем видеорепортаже.