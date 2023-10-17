Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 17 Октября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.64 KZT
  • €1 = 501.85 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:11

Просмотров: 320

Тюлени в беде: драма и надежда в мелеющем Каспии

В последние годы в Актау только и говорят, что о море, а именно о его обмелении. За это время высыхание Каспия стало причиной тревоги не только для местного населения, но и для всего мирового сообщества. Обмеление моря беспокоит людей по разным причинам: от исчезновения привычных мест для купания до сокращения перевозок водным транспортом. Но мало, кто задаётся вопросом о том, как высыхание моря влияет на жизнь его обитателей, в частности, на эндемика нашего уникального водоема - каспийского тюленя.

Коллаж Lada.kz
Каспийский тюлень – это единственный представитель млекопитающих в фауне нашего моря. В 2008 году в Красной книге международного союза охраны природы каспийский тюлень получил самый тревожный статус – «находящийся под угрозой исчезновения». По данным Министерства экологии и природных ресурсов в марте этого года их популяция составила около 311 тысяч особей, хотя еще в начале 20 века эта цифра доходила до миллиона.

К примеру, единственное лежбище тюленей, которое располагалось в районе базы отдыха Кендерли, теперь пустует. И если буквально 8 лет назад ластоногие на этих островках обычно отдыхали и набирались сил, сейчас здесь больше никого не встретишь.

Раньше специалисты считали, что влияние на исчезновение каспийского тюленя оказывают в основном антропогенные и естественные факторы, однако в последние годы угрозу для этого редкого вида, по мнению учёных, представляет еще и обмеление Каспия. О том, с какими трудностями приходится сегодня сталкиваться каспийскому тюленю и что делается для его спасения, смотрите в нашем видеорепортаже.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика