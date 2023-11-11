Какая часть Каспия относится к Казахстану

В КНБ сообщили, что протяженность территориальных вод (внешний предел является государственной границей) казахстанского сектора Каспийского моря составляет 690 морских миль, или 1277,8 километра.Исходные линии для отсчета ширины территориальных вод Республики Казахстан на Каспийском море (на фото ниже. - Прим.), а также географические точки для определения внешнего предела территориальных вод утверждены постановлением правительства №675 от 26 октября 2017 года.Протяженность казахстанского побережья Каспия составляет 1799 километров, площадь территориальных вод - 21 962 квадратных километра, внутренних вод - 11 017 квадратных километров.Общая площадь территориальных и внутренних вод Казахстана составляет около 8,5% от общей площади Каспийского моря.Отметим, другие государства также имеют свои территориальные воды в Каспийском море. А вся остальная площадь водоема считается международными водами.По морю и суше Казахстан граничит с Россией и Туркменистаном. Общих границ с другими прикаспийскими государствами у нас нет.На территориальные воды, а также их поверхность и недра, воздушное пространство над ними распространяется суверенитет прибрежного государства. Режим территориальных вод регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, а также внутренним законодательством страны.Отсчет территориальных вод происходит от линии наибольшего отлива либо от границ внутренних вод, либо от так называемых исходных линий (воображаемых прямых линий, соединяющих выступы берега в море, если побережье глубоко изрезано, извилисто или если вблизи берега есть цепь островов).