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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:20

Просмотров: 16

«Божественное одеяло»: необычные облака удивили жителей Актау

Жители Актау наблюдали сегодня, 27 ноября, необычные облака. Небесное полотно было расположено очень низко над городом, чем удивило жителей Актау.

Фото жителей Актау
Природное явления жители Актау наблюдали сегодня утром примерно в 9:30.

- Облако двигалось подобно волне в океане. Я в облаках не особо разбираюсь, впервые такое увидел. Меня удивило, что за облаком и перед ним простиралось ясное небо, - поделился впечатлениями местный житель.


Другой пользователь социальных сетей сравнил облака с божественным одеялом.

«Божественное одеяло»: необычные облака удивили жителей Актау


«Божественное одеяло»: необычные облака удивили жителей Актау


«Божественное одеяло»: необычные облака удивили жителей Актау


«Божественное одеяло»: необычные облака удивили жителей Актау


В Мангистауском филиале РГП «Казгидромет» сообщили, что это явление называется - рулонные облака (volutus).

- Рулонные облака – это продолговатая, обычно низко расположенная, горизонтальная облачная масса в форме трубы, которая создает иллюзию вращения вокруг собственной оси. Рулонные облака представляют собой солитон, не соединенный с другими облаками, и являются примером волнового возмущения в атмосфере земли. Этот вид характерен в основном для слоисто-кучевых и, в редких случаях, для высококучевых облаков. Такие облака образуются в результате оттока холодного воздуха от холодных фронтов. Крайне редкое, но одно из необычных форм облаков. Под действием нисходящего потока от надвигающейся бури влажный воздух поднимается вверх, остывает и образует цилиндрическое облако, - рассказали в филиале РГП «Казгидромет».







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