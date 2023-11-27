«Божественное одеяло»: необычные облака удивили жителей Актау

- Облако двигалось подобно волне в океане. Я в облаках не особо разбираюсь, впервые такое увидел. Меня удивило, что за облаком и перед ним простиралось ясное небо, - поделился впечатлениями местный житель.

- Рулонные облака – это продолговатая, обычно низко расположенная, горизонтальная облачная масса в форме трубы, которая создает иллюзию вращения вокруг собственной оси. Рулонные облака представляют собой солитон, не соединенный с другими облаками, и являются примером волнового возмущения в атмосфере земли. Этот вид характерен в основном для слоисто-кучевых и, в редких случаях, для высококучевых облаков. Такие облака образуются в результате оттока холодного воздуха от холодных фронтов. Крайне редкое, но одно из необычных форм облаков. Под действием нисходящего потока от надвигающейся бури влажный воздух поднимается вверх, остывает и образует цилиндрическое облако, - рассказали в филиале РГП «Казгидромет».

Природное явления жители Актау наблюдали сегодня утром примерно в 9:30.Другой пользователь социальных сетей сравнил облака с божественным одеялом.В Мангистауском филиале РГП «Казгидромет» сообщили, что это явление называется - рулонные облака (volutus).