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ЛАДА.kz » Экология

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:23

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В Актау модернизировали Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя

Учреждение обновили с учетом последних требований ветеринарного лечения морских млекопитающих. Примером послужил Центр морских млекопитающих, один из ведущих в Америке центров реабилитации морских животных. Об этом сообщили в Центре изучения и реабилитации каспийских тюленей.

Фото со страницы центра изучения и реабилитации каспийских тюленей в Instagram
Модернизацию провели в Центре исследования и реабилитации каспийского тюленя.

В новых помещениях Центра установили дополнительные специализированные вольеры для восстановления животных, занесенных в Красную книгу, а также выделили отдельную зону для проведения научных исследований.

В Актау модернизировали Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя

В Актау модернизировали Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя


- Прототипом для этих ветеринарных зон послужили вольеры Центра морских млекопитающих, одного из ведущих в Америке Центров реабилитации морских животных. Центр морских млекопитающих (The Marine mammal Centre) работает с 1975 года и за это время волонтеры этой организации спасли 24 тысячи морских млекопитающих, - говорится в сообщении Центра.


В рамках масштабной научно-практической работы по сохранению каспийского тюленя в июле этого года Центральноазиатский институт экологических исследований (ЦАИЭИ) организовал онлайн-встречу со специалистами The Marine mammal Centre, в ходе которой стороны обменялись опытом в сфере сохранения редких морских животных.

Стоит отметить, что жители Актау могут сообщать об обнаруженных краснокнижных животных по телефону: +7 (775) 101 11 22. Сотрудники Центра готовы немедленно выехать к месту обнаружения животного и оказать полную ветеринарную помощь или доставить животное в учреждение.



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