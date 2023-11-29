В Актау модернизировали Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя

- Прототипом для этих ветеринарных зон послужили вольеры Центра морских млекопитающих, одного из ведущих в Америке Центров реабилитации морских животных. Центр морских млекопитающих (The Marine mammal Centre) работает с 1975 года и за это время волонтеры этой организации спасли 24 тысячи морских млекопитающих, - говорится в сообщении Центра.

Модернизацию провели в Центре исследования и реабилитации каспийского тюленя.В новых помещениях Центра установили дополнительные специализированные вольеры для восстановления животных, занесенных в Красную книгу, а также выделили отдельную зону для проведения научных исследований.В рамках масштабной научно-практической работы по сохранению каспийского тюленя в июле этого года Центральноазиатский институт экологических исследований (ЦАИЭИ) организовал онлайн-встречу со специалистами The Marine mammal Centre, в ходе которой стороны обменялись опытом в сфере сохранения редких морских животных.Стоит отметить, что жители Актау могут сообщать об обнаруженных краснокнижных животных по телефону: +7 (775) 101 11 22. Сотрудники Центра готовы немедленно выехать к месту обнаружения животного и оказать полную ветеринарную помощь или доставить животное в учреждение.