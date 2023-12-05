Необычную «морскую черепаху» обнаружил житель Актау на берегу Каспия

«Она лежала на спине. С вытянутыми конечностями, шеей. Внешне мало напоминала живую. Каково было моё удивление, когда я её перевернул, и она зашевелилась. Черепаха тут же втянула шею, лапки и хвост. Я повернул её к морю, отошёл на расстояние, и она медленно побрела в воду. Обычно они в такое время уже в спячке. Поискал информацию о них и нашёл статью, что они не типичны для здешних мест, и случаи встречи с ними единичны», - рассказал Магомед Кумыков.

«Судя по видео - это европейская болотная черепаха. Да, действительно, по официальным данным в районе Саин Шапагатова она не встречается, но тем не менее эта черепаха широко распространена в более северных районах Каспийского моря, а именно, в Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Причин, по которым она могла попасть в ваш район, масса. Могли завезти случайно с помощью судоходных средств, могли завести люди у себя дома в качестве домашнего питомца и затем выпустить, не справившись с содержанием в домашних условиях. Также не исключен путь банального распространения и постепенного расширения ареала, так как уже много лет не проводился учёт, и точки их распространения могли быть просто не выявлены. Если в данном случае это единичная находка, то скорее всего путь её попадания был искусственным. Что касается ухода на зимовку, то в случае положительных температур от + 15 и выше данный вид черепах сохраняет активность. Они уходят на зимовку при более низких температурах», - рассказал руководитель отдела «Экзотариум» КГКП Алматинского зоологического парка Александр Гурнев.

Магомед Кумыков наткнулся на необычное явление. В декабре месяце на берегу Каспийского моря мужчина увидел живую черепаху. По словам очевидца, с подобным видом встречается впервые. По официальным данным, в здешних краях они не водятся.Руководитель отдела «Экзотариум» КГКП Алматинского зоологического парка Александр Гурнев изучил видео, снятое очевидцем и сделал своё заключение.