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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 3346

В Мангистау ожидается резкое похолодание и снег

В ближайшие дни в Мангистауской области ожидается резкое понижение температуры воздуха и дождь со снегом. Об этом сообщили в местном филиале республиканского государственного предприятия «Казгидромет».

Фото из архива Lada.kz
Ночью 7 декабря на северо-западе области пройдёт небольшой снег, днем на западе, северо-востоке, юге области ожидаются осадки – дождь и снег. Днем на северо-востоке, юге области низовая метель, гололед. Ветер восточный 9–14 м/с, на западе северо-востоке, юге области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов, на севере области 8-13 мороза, днем 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, на севере области 5 градусов мороза.

В Актау 7 декабря будет облачно, днем осадки – дождь со снегом. Ветер восточный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 0-2 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.


В местном филиале «Казгидромет» сообщили, что 8 и 9 декабря ночью на севере, востоке области ожидается снег. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер восточный, юго-восточный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов мороза, на севере области до минус 13 градусов, днем минус 3-8 градусов, на западе области около 0 градусов.

По данным gismeteo.kz, 10 декабря в Актау ожидается снег с дождем.

В Мангистау ожидается резкое похолодание и снег



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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 15:42
В Мангистау ожидается резкое похолодание и снег.

Наступят дни жестянщика, и конкретное испытание МАЭКа на выживание древнего оборудование, и головная боль с гемороем у ЁкиМата...

Все мы ходим под богом.
 
 

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