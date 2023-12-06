В Мангистау ожидается резкое похолодание и снег.

Фото из архива Lada.kz
Ночью 7 декабря на северо-западе области пройдёт небольшой снег, днем на западе, северо-востоке, юге области ожидаются осадки – дождь и снег. Днем на северо-востоке, юге области низовая метель, гололед. Ветер восточный 9–14 м/с, на западе северо-востоке, юге области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов, на севере области 8-13 мороза, днем 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, на севере области 5 градусов мороза.
В Актау 7 декабря будет облачно, днем осадки – дождь со снегом. Ветер восточный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 0-2 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.
В местном филиале «Казгидромет» сообщили, что 8 и 9 декабря ночью на севере, востоке области ожидается снег. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер восточный, юго-восточный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов мороза, на севере области до минус 13 градусов, днем минус 3-8 градусов, на западе области около 0 градусов.
По данным gismeteo.kz, 10 декабря в Актау ожидается снег с дождем.
В Актау 7 декабря будет облачно, днем осадки – дождь со снегом. Ветер восточный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 0-2 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.
В местном филиале «Казгидромет» сообщили, что 8 и 9 декабря ночью на севере, востоке области ожидается снег. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер восточный, юго-восточный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов мороза, на севере области до минус 13 градусов, днем минус 3-8 градусов, на западе области около 0 градусов.
По данным gismeteo.kz, 10 декабря в Актау ожидается снег с дождем.