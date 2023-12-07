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ЛАДА.kz » Экология

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:02

Просмотров: 648

Налог на свинство: свыше 100 млн тенге выделяет горбюджет на уборку стихийных свалок в Актау

На портале государственных закупок разыгрывается лот на уборку 20 свалок в городе Актау. Его сумма без учета НДС составляет свыше 123 млн тенге. Именно во столько, по подсчетам чиновников, обходится местному бюджету свинское поведение горожан.

фото ЖКХ акимата города Актау
Ответственный за проведение конкурса руководитель отдела ЖКХ Жанболат Жакыпов рассказал, что подобные суммы городской бюджет выделяет не впервые. В прошлом году денег на стихийные свалки не было, а вот в позапрошлом убирали сразу 40 точек. Чрезмерно высокая стоимость услуг, говорит чиновник, взята не с потолка. Ведь только оплата полигону, по предварительным расчетам, может обойтись в 56 миллионов тенге.

- Информацию о наличии свалок нам предоставляет компания АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». Они просматривают местность со спутника. В этом году дали наводку на 9 точек. Мы проехали, посмотрели. Нашли еще 11. Общий объем мусора примерно 42 тысячи кубов. По тарифу мусорного полигона (1300 тенге за куб) это выходит в 54 600 000 тенге. Помимо этого, важно понимать, там без тяжелой техники не обойтись. Плюс оплата людям, которых понадобится немало, также сортировка, переработка. Все это очень сложно, - рассказал Жанболат Жакыпов.


Убрать свалки, говорят в акимате, победитель конкурса обязан до конца текущего года. Как он все это успеет - чиновников не интересует. Организовать закупку раньше в акимате не могли, поскольку не было средств. Также затянули процесс объявления победителя организационные вопросы.

Налог на свинство: свыше 100 млн тенге выделяет горбюджет на уборку стихийных свалок в Актау


- Принимали участие 9 компаний. Все местные. В техспецификации мы прописывали условия по наличию техники, сотрудников, то есть любой желающий выиграть не мог. Определили победителя, но со стороны проигравшей компании была подана апелляция. Ее рассмотрение тоже заняло время. Никаких нарушений не нашлось, и поэтому сейчас, если до вторника не будет жалоб - мы объявим закупку состоявшейся. Сумма в 123 млн не фиксированная, конкурс проводился на понижение стоимости, там может быть и гораздо меньше денег, - сообщил Жанболат Жакыпов.

Миллионы денег могли бы остаться в бюджете и пойти на благоустройство и более важные нужды, если бы каждый гражданин города понимал - это его дом.

- И конечно нам тоже жалко тратить налоги горожан на это, но вариантов нет. Мы уже написали в департамент полиции письмо с просьбой установить в этих местах камеры видеонаблюдения, чтобы штрафовать нерадивых граждан. Думаю, это будет правильным выходом, - заключил Жанболат Жакыпов.



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