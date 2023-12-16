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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:13

Просмотров: 233

Какая погода будет в Актау в выходные

Синоптики прогнозируют облачную погоду.

Фото автора
По данным «Казгидромет», днем 16 декабря столбик термометра опустится до -5°C. Осадков не ожидается. Переменная облачность. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 17 декабря, днем прогнозируется дождь со снегом. Температура днем и ночью составит -1…+1°C.

В понедельник, 18 декабря, ночью ожидается дождь со снегом -3…-5°C, днем температура повысится до +3°C.

Какая погода будет в Актау в выходные


По информации «Гисметео» днем 16 декабря воздух прогреется до +2°C. Облачно. Без осадков.

На следующий день, 17 декабря, прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег с дождем. Температура днем +3°C, ночью +2°C.

В понедельник, 18 декабря, ожидается небольшой дождь. Днем температура составит +2...+6°C, ночью -1°C.

Какая погода будет в Актау в выходные


Сайт погоды «РП5» сообщает, что днем 16 декабря облачно, без осадков, с температурой 0…+2°C.

В воскресенье, 17 декабря, ожидается значительная облачность и слабый дождь. Температура днем +1°C, ночью 0°C.

В понедельник, 18 декабря, днем продержится пасмурная погода, слабый снег. Температура днем составит -3...0°C, ночью -2°C.

Какая погода будет в Актау в выходные



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 10:39
Погода депрессивно-хандрильная
 
 

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