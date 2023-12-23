Какими будут выходные в Актау: прогноз синоптиков

По информации «Казгидромет», днем 23 декабря температура воздуха составит +5°C. Переменная облачность, без осадков.В воскресенье, 24 декабря, днем прогнозируется +5...+7°C. Также ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +2...+4°C.По данным «Гисметео», днем 23 декабря воздух прогреется до +8°C, облачно.В воскресенье, 24 декабря, днем прогнозируется +9°C, облачно. Ночью столбик термометра опустится до +4°C.Сайт погоды «РП5» сообщает, что днем 23 декабря с утра продержится пасмурная погода. Во второй половине дня переменная облачность. Температура составит +3… +6°C.В воскресенье, 24 декабря, переменная облачность и слабый дождь. Температура днем +4…+10°C, ночью +1°C.