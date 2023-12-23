Землетрясение произошло на Каспии

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Землетрясение произошло в ночь на 23 декабря в 03:11 по местному времени на глубине 62 километров.
Магнитуда составила 3,0 балла.
Координаты гипоцентра 40°28′48″ северной широты и 51°11′24″ восточной долготы.
Сейсмическая активность зафиксирована примерно в 352 километрах от Актау.
Магнитуда составила 3,0 балла.
Координаты гипоцентра 40°28′48″ северной широты и 51°11′24″ восточной долготы.
Сейсмическая активность зафиксирована примерно в 352 километрах от Актау.
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