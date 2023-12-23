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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 275

Когда ликвидируют химотходы на бывшем заводе пластмасс в Актау

В нашем регионе имеется ряд системных экологических проблем, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов.

Фото из архива lada.kz
На встрече с населением и представителями неправительственных организаций министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев ответил на многие вопросы касательно экологической ситуации в Мангистауской области.

Когда ликвидируют химотходы на бывшем заводе пластмасс в Актау


Анализ обращений показал, что в регионе имеется ряд системных проблем, волнующих местное население.

Так, доля выбросов крупных предприятий нефтегазового сектора составляет 45% от общих объемов выбросов.

Следующий вопрос - удаление бесхозных химических отходов, материалов, реагентов и сырья, расположенных на территории бывшего Актауского завода пластмасс. Уже проведены обследования, выделены бюджетные средства для их удаления. Работы планируется завершить до конца 2026 года.

По горению скважины №303 на месторождении Каратурун Восточный министр ответил, что специалистами департамента экологии был осуществлен выезд на указанную территорию с проведением замеров атмосферного воздуха на предмет наличия загрязняющих веществ при возгорании.

Министр также отметил, что в области слабо развита инфраструктура управления отходами, несоответствие полигонов ТБО нормам, что значительно повлияло на рост количества несанкционированных свалок.

Когда ликвидируют химотходы на бывшем заводе пластмасс в Актау


Так, объем образованных ТБО по Мангистауской области за девять месяцев этого года составил порядка 109,5 тысячи тонн, из них отсортирован лишь 31%. В области отсутствуют мусороперерабатывающие предприятия.

Из 23 полигонов и свалок ТБО всего лишь семь соответствуют экологическим и санитарным требованиям и нормам, что составляет 32%.

Для решения данного вопроса, учитывая международный опыт, был разработан механизм льготного финансирования инвестиционных проектов в сфере управления отходами со ставкой вознаграждения 3%. Срок заключения займа от трех до 15 лет через АО «Фонд развития промышленности». Общий размер выделяемых средств на проекты порядка 200 миллиардов тенге на три года. Соответствующий проект постановления правительства находится на завершающейся стадии согласования с госорганами.

Также глава ведомства затронул вопросы развития лесного и рыбного хозяйства области. Проинформировал о ходе реализации Программы развития рыбного хозяйства до 2030 года и о принимаемых мерах по созданию благоприятных условий для развития рыбного хозяйства.

Министр также провел личный прием граждан.

Когда ликвидируют химотходы на бывшем заводе пластмасс в Актау



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