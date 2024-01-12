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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:49

Просмотров: 844

Белый волк попал в объектив фотоловушки в природном заповеднике Мангистау

Очень редкого хищника – белого волка удалось запечатлеть в Государственном природном заповеднике «Манашы» в Мангистау, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
В государственном природном заповеднике «Манашы» перед объективом фотоловушки покрасовался белый волк. В Мангистау увидеть это животное в естественных условиях практически невозможно.

Сотрудники заповедника поделились редкими кадрами, на которых запечатлен волк.

- Белый волк — очень редкий хищный зверь в Мангистау. Он обладает высокой чувствительностью и выносливостью, считается самым свирепым хищником на своей территории. Вес особи может достигать 30-80 кг, в зависимости от места проживания, – рассказали специалисты Мангистауского областного управления природопользования.



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Комментарии ( 3 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 11:29
Это же мой «Тузик» убежавший год назад
 
-1
  • Макс С.
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Sara19k (Посетители) Сегодня, 11:06
У кого-то перед в диваном появиться шкура белого волка. Прощай, белый!!!

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
-1
  • Макс С.
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  • Sara19k
  • tata
 tata2020 (Посетители) Сегодня, 10:53
Я бы на их месте не публиковала в народ такие снимки. Для чего, для кого? Зная какие есть тут дикие двуногие особи, которые сочтут эту информацию как прзыв к действию и волка большене станет. Все и так прекрасно нают обиталей степи, оставьте животных в покое, занимайтесь собой, своим развитием
 
 

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