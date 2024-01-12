Белый волк попал в объектив фотоловушки в природном заповеднике Мангистау

- Белый волк — очень редкий хищный зверь в Мангистау. Он обладает высокой чувствительностью и выносливостью, считается самым свирепым хищником на своей территории. Вес особи может достигать 30-80 кг, в зависимости от места проживания, – рассказали специалисты Мангистауского областного управления природопользования.

В государственном природном заповеднике «Манашы» перед объективом фотоловушки покрасовался белый волк. В Мангистау увидеть это животное в естественных условиях практически невозможно.Сотрудники заповедника поделились редкими кадрами, на которых запечатлен волк.