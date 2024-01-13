Откуда взялся белый волк в Мангистау?

- Волк – очень пластичный вид: он обитает в самых различных природных зонах – от арктических тундр до тропических лесов и пустынь. На всем протяжении ареала волк образует значительное количество подвидов, которые в целом отличаются между собой особенностями окраски и размерами. Так, например, на севере Евразии обитает арктический или тундровый волк, отличающийся особо крупными размерами, и преобладанием особей с практически белой зимней окраской меха. В окраске меха волков, как правило, преобладает серый цвет, однако окраска шерсти у конкретного волка определяется его индивидуальными генетическими особенностями и может меняться в широких пределах: от белого до рыжеватого, серого и черного со всеми возможными переходами. Такая изменчивость встречается на всем протяжении ареала волка, причем в одном выводке волчата могут быть окрашены по разному. То есть, у обычных серых волков иногда могут родиться волчата почти белого, рыжевато-серого или черного цвета, хотя случается это довольно редко, - рассказал биолог.

- Таким образом, встреча волка с практически белым зимним мехом на территории Мангистауской области ни в коем случае не означает появление здесь извне какого-то нового вида (или подвида) волков. Речь идет лишь о проявлении редкого сочетания генов, приведших к появлению столь необычной для Казахстана окраски волка. Тоже самое можно сказать и по поводу встречи «красного волка» в Мангистауской области два года назад. Настоящий красный волк (латинское название Cuon alpinus) – это отдельный вид семейства псовых, обитающих в горах Центральной и Южной Азии. В Казахстане до середины ХХ века единичные встречи красного волка были отмечены исключительно в горах Тянь-Шаня. В настоящее время вид считается исчезнувшим на территории Казахстана и, естественно, ни в коем случае не мог появиться на территории Мангистауской области, - сказал Марк Пестов.

- Интересно, что практически одновременно с белым волком в течение одной минуты та же фотоловушка зафиксировала еще одного волка обычной серой окраски. Очевидно, что эти звери из одной стаи, что еще раз косвенно подтверждает разнообразие окраски волков внутри вида, подвида, популяции и стаи. Кстати, обратите внимание, у этого второго волка отсутствует правая задняя лапа. Совершенно очевидно, что это стало следствием попадания зверя в капкан, после чего волк отгрыз себе лапу, чтобы спасти жизнь. Оставляя пока в стороне морально-этическую сторону использования ногозахватывающих капканов для отлова крупных животных, зададим вопрос: на кого теперь сможет охотиться этот волк-калека? Очевидно, что не имея возможности догнать дикого зверя, он вынужден будет нападать на домашних животных. Таким образом, человек, используя капканы, сам провоцирует конфликт с хищником, - отметил кандидат биологических наук.

Фото волка обычной окраски с травматической ампутацией правой задней лапы с фотоловушки, установленной сотрудниками природного парка «Кызылсай».

- Ранее в Мангистауской области мы лично неоднократно сталкивались с фактами установки капканов больших размеров на водопоях джейранов и уриалов. И делается это, как правило, под предлогом «борьбы с волками». Совершенно очевидно, что при установке капкана «на волка» могут пострадать и реально гибнут и другие, особо охраняемые «краснокнижные» животные, например, каракал, медоед и беркут. Считаем необходимым инициировать широкое обсуждение с участием специалистов и членов обществ, охотников и рыболовов Казахстана возможности полного запрета использования капканов больших размеров, как минимум, в тех областях, где обитают «краснокнижные» виды хищников (леопард, снежный барс, каракал, манул, барханный кот, туркестанская рысь и др.). Пользуясь случаем, хотим также напомнить о реальной проблеме региональных особо охраняемых территорий Мангистауской области. В частности, в 2021 году из центральной части природного регионального заказника «Манашы» решением областного акимата был выведен участок «Тепке», площадь заказника при этом уменьшилась на 55 455 га. На участке «Тепке» в настоящее время проводятся разведочные и буровые работы по добыче углеводородного сырья, что оказывает серьезное воздействие на сохранность природных комплексов заказника, - отметил биолог.

- Пожалуйста, сообщайте о встречах редких животных – ваши данные будут очень полезны специалистам. Контакт для связи: мобильный телефон: +7 (701) 757 00 51, email: office@brcc.kz, - подытожил биолог.