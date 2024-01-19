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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:18

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В объектив фотоловушки в Мангистау попал степной кот

В некоторых СМИ появилась информация, что барханного кота, занесенного в Красную книгу, удалось запечатлеть на фото в Мангистауской области. Специалист общественного фонда «Центр изучения и сохранения биоразнообразия» Владимир Терентьев сообщил, что на снимках запечатлен степной кот. Он также подчеркнул, что в Мангистау не было подтвержденных фотографий барханного кота, а также манула (оба вида кошачьих в Красной книге РК) в течение нескольких десятилетий.

Снимки барханного кота были сделаны в пустыне Кызылкум, в Узбекистане.
В СМИ появилась информация, что редкого зверя, занесенного в Красную книгу, удалось запечатлеть на фото в Мангистауской области.

В объектив фотоловушки в Мангистау попал степной кот


Специалист общественного фонда «Центр изучения и сохранения биоразнообразия» Владимир Терентьев сообщил, что на снимках запечатлен степной кот.

Владимир Терентьев отметил, что степной кот периодически попадается в объективы фотоловушек, установленных в Мангистауской области, то есть этот вид обычен для этого региона, и он не внесен в Красную книгу РК.

- Вообще раньше считалось, что барханный кот, так же как и манул, обитали в Мангистау. Архивные данные, публикации исследователей первой половины 20 века сообщают о том, что этих редких кошек наблюдали и добывали охотники в Мангистау. Специально для читателей Лады, хотелось бы показать фотографии барханного кота и манула, чтобы жители Мангистау имели представление о том, как выглядят эти редкие виды кошачьих. Снимки барханного кота были сделаны мной в пустыне Кызылкум, в Узбекистане, а манул попал на фотоловушку в Карагандинской области в рамках совместного проекта Сибирского экологического центра и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК),- отметил специалист Центра.


В объектив фотоловушки в Мангистау попал степной кот

Барханный кот


В объектив фотоловушки в Мангистау попал степной кот

Манул попал на фотоловушку в Карагандинской области


В объектив фотоловушки в Мангистау попал степной кот


В заключение Владимир Терентьев обратился с просьбой ко всем жителям региона.

- Обращаюсь с просьбой ко всем жителям региона, кому посчастливится повстречать на своем пути представителей диких кошачьих, включая манула и барханного кота, присылайте, пожалуйста, фотографии и видеоматериалы – ваши данные будут очень полезны специалистам, изучающим биоразнообразие Мангистау,- подытожил специалист Центра.


Контакт для обратной связи исполняющего обязанности директора Устюртского ГПЗ – телефон: 8 700 296 13 84.



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