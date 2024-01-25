В 2023 году зафиксировано четвертое появление леопарда в Мангистау за последние два десятилетия

- Основными результатами проекта за 2023 год стало подтверждение присутствия очередного, как минимум четвертого за последние 20 лет, экземпляра леопарда на территории Мангистауской области. А также в результате успешного сотрудничества с Пограничной службой КНБ РК начато реальное решение проблемы по обеспечению возможности для трансграничных миграций копытных животных (джейранов и уриалов) через пограничные проволочные заграждения на участках государственной границы Казахстана с Узбекистаном и Туркменистаном, - сказал Владимир Терентьев.

Фото переднеазиатского леопарда с фотоловушки, установленной на территории Устюртского ГПЗ (17 февраля 2022 год).

Фото переднеазиатского леопарда с фотоловушки, установленной на территории природного парка «Кызылсай» (17 августа 2022 года).



- Больше информации о переднеазиатском леопарде и результатах проекта по его изучению и охране в Казахстане можно получить, ознакомившись с 31 выпуском журнала казахстанского зоологического журнала «Selevinia» за 2023 год, - подытожил специалист общественного фонда «Центр изучения и сохранения биоразнообразия».