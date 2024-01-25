В 2023 году зафиксировано четвертое появление леопарда в Мангистау за последние два десятилетия

Леопард Тау-Шери на территории Устюртского заповедника, ноябрь 2018 год. Фото с фотоловушки.
Владимир Терентьев рассказал, что весной 2023 года при поддержке грантов National Geographic Society и Fondation Segré, а также при участии Conservation X Labs в Казахстане стартовал международный трансграничный проект по изучению и охране леопарда. Основным исполнителем проекта в Казахстане стал общественный фонд «Центр изучения и сохранения биоразнообразия» (BRCC), а также специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).
Цель проекта – создание условий для возможного существования популяции переднеазиатского леопарда в казахстанской части Устюрта.
Специалист отметил, что на плато Устюрт, в том числе на территорию Мангистауской области леопарды периодически приходят из сопредельного Туркменистана, где, по оценкам специалистов, в настоящее время обитают до 100 представителей этого вида. Ближайшая популяция леопарда обитает в настоящее время на хребте Большой Балхан. Расстояние от Устюртского заповедника до хребта Большой Балхан – около 370 км.
Владимир Терентьев отметил, что важнейшим условием успешной реализации проекта является тесное сотрудничество международных экспертов с региональными природоохранными организациями и специалистами. Так, основными организациями-партнерами проекта в Мангистауской области являются: республиканское государственное учреждение «Устюртский государственный природный заповедник», управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области и подведомственные этому управлению государственный региональный природный парк «Кызылсай» и Бейнеуское государственное учреждение по охране лесов и животного мира (заказники «Есет» и «Коленкилы»), Кендерли-Каясанская государственная природная заповедная зона, Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира и Пограничная служба КНБ РК.
Переднеазиатский леопард – один из подвидов леопарда, его исторический ареал охватывает Иран, Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Абхазию, Армению, Грузию, Турцию, Пакистан и Северный Кавказ на территории России. Современный ареал переднеазиатского леопарда сильно сократился и фрагментирован – выделяются не менее семи основных популяций, из которых наиболее изучены две – ирано-туркменская и кавказская.
По критериям Международного союза охраны природы, переднеазиатский леопард относится к категории «находящийся под угрозой исчезновения». Вплоть до конца ХХ века леопард никогда ранее не отмечался специалистами для территории Казахстана. И лишь в последние десятилетия стали известны достоверные факты незаконной добычи этого зверя в Мангистауской области: в 2007 году – на территории областного заказника «Есет» в Бейнеуском районе, и в 2015 году – вблизи впадины Басгурлы на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны в Каракиянском районе.
В 2018 году сотрудниками Устюртского государственного природного заповедника впервые в Казахстане с помощью фотоловушек были получены фотографии живого молодого самца переднеазиатского леопарда. Впоследствии этот леопард, получивший личное имя Тау-Шери, многократно отмечался с помощью фотоловушек на территории заповедника вплоть до февраля 2021 года. К сожалению, в июне 2021 года он был найден погибшим на территории Бейнеуского района, причина смерти не установлена. Останки животного были переданы в Институт Зоологии Республики Казахстан в Алматы. В 2022-2023 годы уже новый леопард был отмечен на фотоловушках Устюртского заповедника и природного парка «Кызылсай».
Владимир Терентьев отметил, что доказанное периодическое обитание переднеазиатского леопарда на территории Казахстана позволило специалистам Казахстанской ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) подготовить биологическое обоснование включения данного подвида в Красную книгу Республики Казахстан в рамках реализации международного проекта «Инициатива по пустыням Центральной Азии» (CADI). Итогом этой работы стало включение переднеазиатского леопарда в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных РК в апреле 2021 года.
Цель проекта – создание условий для возможного существования популяции переднеазиатского леопарда в казахстанской части Устюрта.
- Основными результатами проекта за 2023 год стало подтверждение присутствия очередного, как минимум четвертого за последние 20 лет, экземпляра леопарда на территории Мангистауской области. А также в результате успешного сотрудничества с Пограничной службой КНБ РК начато реальное решение проблемы по обеспечению возможности для трансграничных миграций копытных животных (джейранов и уриалов) через пограничные проволочные заграждения на участках государственной границы Казахстана с Узбекистаном и Туркменистаном, - сказал Владимир Терентьев.
Фото переднеазиатского леопарда с фотоловушки, установленной на территории Устюртского ГПЗ (17 февраля 2022 год).
Специалист отметил, что на плато Устюрт, в том числе на территорию Мангистауской области леопарды периодически приходят из сопредельного Туркменистана, где, по оценкам специалистов, в настоящее время обитают до 100 представителей этого вида. Ближайшая популяция леопарда обитает в настоящее время на хребте Большой Балхан. Расстояние от Устюртского заповедника до хребта Большой Балхан – около 370 км.
Владимир Терентьев отметил, что важнейшим условием успешной реализации проекта является тесное сотрудничество международных экспертов с региональными природоохранными организациями и специалистами. Так, основными организациями-партнерами проекта в Мангистауской области являются: республиканское государственное учреждение «Устюртский государственный природный заповедник», управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области и подведомственные этому управлению государственный региональный природный парк «Кызылсай» и Бейнеуское государственное учреждение по охране лесов и животного мира (заказники «Есет» и «Коленкилы»), Кендерли-Каясанская государственная природная заповедная зона, Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира и Пограничная служба КНБ РК.
Фото переднеазиатского леопарда с фотоловушки, установленной на территории природного парка «Кызылсай» (17 августа 2022 года).
Переднеазиатский леопард – один из подвидов леопарда, его исторический ареал охватывает Иран, Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Абхазию, Армению, Грузию, Турцию, Пакистан и Северный Кавказ на территории России. Современный ареал переднеазиатского леопарда сильно сократился и фрагментирован – выделяются не менее семи основных популяций, из которых наиболее изучены две – ирано-туркменская и кавказская.
По критериям Международного союза охраны природы, переднеазиатский леопард относится к категории «находящийся под угрозой исчезновения». Вплоть до конца ХХ века леопард никогда ранее не отмечался специалистами для территории Казахстана. И лишь в последние десятилетия стали известны достоверные факты незаконной добычи этого зверя в Мангистауской области: в 2007 году – на территории областного заказника «Есет» в Бейнеуском районе, и в 2015 году – вблизи впадины Басгурлы на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны в Каракиянском районе.
В 2018 году сотрудниками Устюртского государственного природного заповедника впервые в Казахстане с помощью фотоловушек были получены фотографии живого молодого самца переднеазиатского леопарда. Впоследствии этот леопард, получивший личное имя Тау-Шери, многократно отмечался с помощью фотоловушек на территории заповедника вплоть до февраля 2021 года. К сожалению, в июне 2021 года он был найден погибшим на территории Бейнеуского района, причина смерти не установлена. Останки животного были переданы в Институт Зоологии Республики Казахстан в Алматы. В 2022-2023 годы уже новый леопард был отмечен на фотоловушках Устюртского заповедника и природного парка «Кызылсай».
Владимир Терентьев отметил, что доказанное периодическое обитание переднеазиатского леопарда на территории Казахстана позволило специалистам Казахстанской ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) подготовить биологическое обоснование включения данного подвида в Красную книгу Республики Казахстан в рамках реализации международного проекта «Инициатива по пустыням Центральной Азии» (CADI). Итогом этой работы стало включение переднеазиатского леопарда в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных РК в апреле 2021 года.
- Больше информации о переднеазиатском леопарде и результатах проекта по его изучению и охране в Казахстане можно получить, ознакомившись с 31 выпуском журнала казахстанского зоологического журнала «Selevinia» за 2023 год, - подытожил специалист общественного фонда «Центр изучения и сохранения биоразнообразия».
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