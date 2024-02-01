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ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:21

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В Мангистау задержаны браконьеры в особо охраняемой природной зоне

Сотрудники регионального природного парка «Кызылсай» задержали четверых жителей Жанаозена. В ходе осмотра автомобиля у них были обнаружены ружье, нож и патроны, а также туши зайцев. Об этом рассказал Мынберген Каратауов, директор Государственного регионального природного парка «Кызылсай».

Браконьерское снаряжение. Фото предоставил М.Каратауов
В ночь с 30 на 31 января 10 сотрудников государственного природного парка «Кызылсай» вышли в рейд на территорию природного заказника «Жабайушкан».

- В ходе рейда ими были задержаны два автомобиля марки Toyota Hilux Pick-Up и Toyota. У четверых жителей Жанаозена, которым принадлежит транспорт, были обнаружены и изъяты охотничье ружье, 24 патрона 12 калибра, нож и туши двух зайцев. После составления протоколов нарушители были доставлены в полицию Мангистауского района, - рассказал Мынберген Каратауов.


Руководитель природного парка напомнил о запрете использования оружия и ведения охоты на особо охраняемых природных территориях.




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