В Мангистау задержаны браконьеры в особо охраняемой природной зоне

- В ходе рейда ими были задержаны два автомобиля марки Toyota Hilux Pick-Up и Toyota. У четверых жителей Жанаозена, которым принадлежит транспорт, были обнаружены и изъяты охотничье ружье, 24 патрона 12 калибра, нож и туши двух зайцев. После составления протоколов нарушители были доставлены в полицию Мангистауского района, - рассказал Мынберген Каратауов.

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В ночь с 30 на 31 января 10 сотрудников государственного природного парка «Кызылсай» вышли в рейд на территорию природного заказника «Жабайушкан».Руководитель природного парка напомнил о запрете использования оружия и ведения охоты на особо охраняемых природных территориях.