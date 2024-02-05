Взгляд из космоса! В Мангистау ликвидировали более 80 незаконных мусорных свалок

- По состоянию на декабрь 2023 года все 30 точек по Мунайлинскому району, 6 точек по Тупкараганскому району и 48 точек в Актау и Жанаозене были полностью ликвидированы. По оставшимся 27 точкам в Актау и Жанаозене работы продолжаются, так как объем стихийных свалок составляет 50 000 тонн на 40 га земли. Работы по ликвидации проводят подрядные компании на основании договора государственных закупок, работы по ликвидации полностью завершатся до конца февраля 2024 года, - рассказала Асель Балманова.

- На сегодняшний день введено обязательство по раздельному сбору отходов по фракциям, увеличены штрафы за нарушение требований по обращению с отходами на физических лиц с 10 МРП (36 920 тенге) до 50 МРП (184 600 тенге). Также акимат области совместно с природоохранной полицией утвердили план мероприятий по усилению работы по обнаружению и предотвращению несанкционированных свалок, - сказала руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

По данным руководителя управления, космическим мониторингом, проведённым АО «НК «Қазақстан Ғарыш сапары», в 2023 году выявлены незаконные свалки мусора в 111 точках Мангистауской области. Из них 66 точек находятся в Жанаозен, 9 в Актау, 30 точек в Мунайлинском районе, 6 в Тупкараганском районе.В управлении отметили, что по Мунайлинскому и Тупкараганскому районам работы проводились подрядными организациями, осуществляющими санитарную очистку. В Актау и Жанаозене работы проводились на основе договора о государственных закупках ТОО «Asu Oil Trade».Асель Балманова рассказала, какие меры предприняты по ликвидации свалок и для предотвращения новых случаев.Также по словам Асель Балмановой, Министерством экологии прорабатывается усиление контроля перемещения строительных отходов путем отслеживания в системе «Е-курылыс», наделение компетенцией МВД за повторное нарушение несанкционированного размещения отходов путем изъятия транспортного средства.