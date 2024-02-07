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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:49

Просмотров: 270

Министерство экологии РК провело мониторинг: «Каспийские тюлени чувствуют себя удовлетворительно»

Каспийские тюлени у побережья Казахстана чувствуют себя удовлетворительно, сообщает КазТАГ со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК.

Фото КазТАГ
- Согласно мониторинговым исследованиям, с 26 января по 7 февраля состояние животных (каспийских тюленей – КазТАГ) удовлетворительное, больных и вялых не обнаружено, – говорится в сообщении по мониторингу.


Согласно документу, сотрудник Жайык-Каспийской межобластной инспекции рыбного хозяйства с работниками «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (НКОК) с целью мониторинга каспийского тюленя, с 26 января на судне выходил в море.

- На 7 февраля текущего года зафиксированы щенки отдельных особей, на островах Кулалы, Каламкас. При этом следует отметить, что массовая щенка тюленя происходит с 10 по 25 февраля, – отмечается в информации.



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Комментарии ( 1 )

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bigmuzzya (Посетители) Сегодня, 22:07
Проводили опрос среди тюленей?
 
 

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