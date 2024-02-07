Министерство экологии РК провело мониторинг: «Каспийские тюлени чувствуют себя удовлетворительно»

- Согласно мониторинговым исследованиям, с 26 января по 7 февраля состояние животных (каспийских тюленей – КазТАГ ) удовлетворительное, больных и вялых не обнаружено, – говорится в сообщении по мониторингу.

- На 7 февраля текущего года зафиксированы щенки отдельных особей, на островах Кулалы, Каламкас. При этом следует отметить, что массовая щенка тюленя происходит с 10 по 25 февраля, – отмечается в информации.

Согласно документу, сотрудник Жайык-Каспийской межобластной инспекции рыбного хозяйства с работниками «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (НКОК) с целью мониторинга каспийского тюленя, с 26 января на судне выходил в море.